День Незалежності України є важливим державним святом для кожного з нас. У цей день ми всі не лише одягаємо стильні вишиванки, але й всяко намагаємося підкреслити любов до Батьківщини унікальними прикрасами та аксесуарами.

Дівчата все частіше прикрашають образи аксесуарами з українською символікою, які стають дуже важливою частиною образу, пише 24 Канал.

Читайте також З чим носити жилетку влітку: найкращі образи, які легко повторити

Які прикраси одягнути на День Незалежності?

Сережки у формі тризуба є красивою прикрасою, яка може бути в золоті чи сріблі. Також в комплекті часом йдуть підвіски з тризубом чи гербом. Красивим довершенням до сукні чи сорочки стане кулон у формі серця з синьо-жовтим покриттям.



Прикраса на День Незалежності / Фото Pinterest

На День Незалежності також можна одягнути браслет-оберіг зі шнурком в кольорах прапора. Красивим доповненням стане хустка з традиційним українським орнаментом. Її можна носити на шиї, чи зав’язати на талії.

Досить оригінально виглядає сумка з вишивкою або шопер з патріотичним принтом. До класичного аутфіту можна підібрати невеличку сумку в жовтому чи блакитному кольорі. Цей аксесуар добре впишеться в загальний настрій святкових речей.



Аксесуар на День Незалежності / Фото Pinterest

А ще можна одягнути деякі традиційні українські вироби, які несуть в собі тисячолітню історію, відображаючи традиції, звичаї та генетичний код народу. До найпопулярніших прикрас належать зґарда, дукач, гердан, силянка, криза, шелест та коралі, кожна з яких має особливі характеристики і значення. Ці кілька прикрас та аксесуарів чудово довершать образ на День Незалежності.