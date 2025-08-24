Укр Рус
Lady Тренди сезону Прикраси та аксесуари з українською символікою, які точно варто мати у своїй колекції
24 серпня, 12:07
Прикраси та аксесуари з українською символікою, які точно варто мати у своїй колекції

Юлія Турелик
Основні тези
  • На День Незалежності рекомендується носити прикраси з українською символікою, такі як сережки у формі тризуба, підвіски з тризубом чи гербом, кулони у формі серця з синьо-жовтим покриттям.
  • Аксесуари, такі як браслети-обереги, хустки з традиційним орнаментом, сумки з вишивкою або патріотичними принтами, а також традиційні українські прикраси, можуть доповнити святковий образ.

День Незалежності України є важливим державним святом для кожного з нас. У цей день ми всі не лише одягаємо стильні вишиванки, але й всяко намагаємося підкреслити любов до Батьківщини унікальними прикрасами та аксесуарами.

Дівчата все частіше прикрашають образи аксесуарами з українською символікою, які стають дуже важливою частиною образу, пише 24 Канал.

Які прикраси одягнути на День Незалежності?

Сережки у формі тризуба є красивою прикрасою, яка може бути в золоті чи сріблі. Також в комплекті часом йдуть підвіски з тризубом чи гербом. Красивим довершенням до сукні чи сорочки стане кулон у формі серця з синьо-жовтим покриттям. 


Прикраса на День Незалежності / Фото Pinterest

На День Незалежності також можна одягнути браслет-оберіг зі шнурком в кольорах прапора. Красивим доповненням стане хустка з традиційним українським орнаментом. Її можна носити на шиї, чи зав’язати на талії.

Досить оригінально виглядає сумка з вишивкою або шопер з патріотичним принтом. До класичного аутфіту можна підібрати невеличку сумку в жовтому чи блакитному кольорі. Цей аксесуар добре впишеться в загальний настрій святкових речей.


Аксесуар на День Незалежності / Фото Pinterest

А ще можна одягнути деякі традиційні українські вироби, які несуть в собі тисячолітню історію, відображаючи традиції, звичаї та генетичний код народу. До найпопулярніших прикрас належать зґарда, дукач, гердан, силянка, криза, шелест та коралі, кожна з яких має особливі характеристики і значення. Ці кілька прикрас та аксесуарів чудово довершать образ на День Незалежності.

Часті питання

Які прикраси можна одягнути на День Незалежності?

На День Незалежності можна одягнути сережки у формі тризуба, підвіски з тризубом чи гербом, кулон у формі серця з синьо-жовтим покриттям, браслет-оберіг зі шнурком в кольорах прапора, а також хустку з традиційним українським орнаментом.

Як аксесуари з українською символікою впливають на образ?

Аксесуари з українською символікою стають важливою частиною образу — вони додають патріотичного настрою і виразності, а також можуть підкреслити індивідуальність та зв'язок з національними традиціями.

Які традиційні українські прикраси популярні сьогодні?

До популярних традиційних українських прикрас належать зґарда, дукач, гердан, силянка, криза, шелест та коралі — кожна з яких має особливі характеристики і значення, відображаючи тисячолітню історію та традиції народу.