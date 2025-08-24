Прикраси та аксесуари з українською символікою, які точно варто мати у своїй колекції
- На День Незалежності рекомендується носити прикраси з українською символікою, такі як сережки у формі тризуба, підвіски з тризубом чи гербом, кулони у формі серця з синьо-жовтим покриттям.
- Аксесуари, такі як браслети-обереги, хустки з традиційним орнаментом, сумки з вишивкою або патріотичними принтами, а також традиційні українські прикраси, можуть доповнити святковий образ.
День Незалежності України є важливим державним святом для кожного з нас. У цей день ми всі не лише одягаємо стильні вишиванки, але й всяко намагаємося підкреслити любов до Батьківщини унікальними прикрасами та аксесуарами.
Дівчата все частіше прикрашають образи аксесуарами з українською символікою, які стають дуже важливою частиною образу, пише 24 Канал.
Читайте також З чим носити жилетку влітку: найкращі образи, які легко повторити
Які прикраси одягнути на День Незалежності?
Сережки у формі тризуба є красивою прикрасою, яка може бути в золоті чи сріблі. Також в комплекті часом йдуть підвіски з тризубом чи гербом. Красивим довершенням до сукні чи сорочки стане кулон у формі серця з синьо-жовтим покриттям.
Прикраса на День Незалежності / Фото Pinterest
На День Незалежності також можна одягнути браслет-оберіг зі шнурком в кольорах прапора. Красивим доповненням стане хустка з традиційним українським орнаментом. Її можна носити на шиї, чи зав’язати на талії.
Досить оригінально виглядає сумка з вишивкою або шопер з патріотичним принтом. До класичного аутфіту можна підібрати невеличку сумку в жовтому чи блакитному кольорі. Цей аксесуар добре впишеться в загальний настрій святкових речей.
Аксесуар на День Незалежності / Фото Pinterest
А ще можна одягнути деякі традиційні українські вироби, які несуть в собі тисячолітню історію, відображаючи традиції, звичаї та генетичний код народу. До найпопулярніших прикрас належать зґарда, дукач, гердан, силянка, криза, шелест та коралі, кожна з яких має особливі характеристики і значення. Ці кілька прикрас та аксесуарів чудово довершать образ на День Незалежності.
Часті питання
Які прикраси можна одягнути на День Незалежності?
На День Незалежності можна одягнути сережки у формі тризуба, підвіски з тризубом чи гербом, кулон у формі серця з синьо-жовтим покриттям, браслет-оберіг зі шнурком в кольорах прапора, а також хустку з традиційним українським орнаментом.
Як аксесуари з українською символікою впливають на образ?
Аксесуари з українською символікою стають важливою частиною образу — вони додають патріотичного настрою і виразності, а також можуть підкреслити індивідуальність та зв'язок з національними традиціями.
Які традиційні українські прикраси популярні сьогодні?
До популярних традиційних українських прикрас належать зґарда, дукач, гердан, силянка, криза, шелест та коралі — кожна з яких має особливі характеристики і значення, відображаючи тисячолітню історію та традиції народу.