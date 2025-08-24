Украшения и аксессуары с украинской символикой, которые стоит иметь
День Независимости Украины является важным государственным праздником для каждого из нас. В этот день мы все не только надеваем стильные вышиванки, но и всячески стараемся подчеркнуть любовь к Родине уникальными украшениями и аксессуарами.
Девушки все чаще украшают образы аксессуарами с украинской символикой, которые становятся очень важной частью образа, пишет 24 Канал.
Какие украшения надеть на День Независимости?
Серьги в форме трезубца является красивым украшением, которое может быть в золоте или серебре. Также в комплекте иногда идут подвески с трезубцем или гербом. Красивым завершением к платью или рубашки станет кулон в форме сердца с сине-желтым покрытием.
Украшение на День Независимости / Фото Pinterest
На День Независимости можно надеть браслет-оберег со шнурком в цветах флага. Красивым дополнением станет платок с традиционным украинским орнаментом. Его можно носить на шее, или завязать на талии.
Достаточно оригинально смотрится сумка с вышивкой или шоппер с патриотическим принтом. К классическому аутфиту можно подобрать небольшую сумку в желтом или голубом цвете. Этот аксессуар хорошо впишется в общее настроение праздничных вещей.
Аксессуар на День Независимости / Фото Pinterest
А еще можно одеть некоторые традиционные украинские изделия, которые несут в себе тысячелетнюю историю, отражая традиции, обычаи и генетический код народа. К самым популярным украшениям относятся згарда, дукач, гердан, силянка, криза, шелест и кораллы, каждая из которых имеет особые характеристики и значение. Эти несколько украшений и аксессуаров прекрасно завершат образ на День Независимости.
