5 продуктів, які погано впливають на шкіру: краще їх не їсти

Деякі продукти сильно шкодять шкірі, тому від них треба відмовитися. Догляд за шкірою починається зсередини, а харчування має значний вплив на якість шкіри та навіть є відображенням здоров’я печінки й травної системи.

Основною функцією печінки є детоксикація, а коли ми їмо нездорову їжу, то вона працює повільно, бо не в змозі переробити всі шкідливі речовини, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Не все так просто: як вибрати якісний SPF на літо

Іноді достатньо відмовитися від певної групи продуктів, щоб вирішити навіть найстійкішу проблему зі шкірою. Пропонуємо переглянути список продуктів, які викликають найбільшу кількість небажаних станів на шкірі.

Рафінований цукор

Тістечка, печиво, шоколадки, хліб, білий хліб та макаронні вироби погано впливають на нашу шкіру. Вживаючи ці продути, організм виділяє інсулін, який виробляє шкірне сало, прищі та чорні точки.

Рафінований цукор також призводить до втомленого кольору обличчя, а також появи темних кіл. Найкращими замінниками є натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кокосовий цукор, кленовий сироп, які мають низький глікемічний індекс.

Глютен

Труднощі з перетравленням глютену призводять до набряклості обличчя, появи почервоніння на щоках і пігментних плям. Глютен міститься в таких зернах, як пшениця, жито та ячмінь, і найкраще замінити їх кокосовою та мигдальною мукою, коричневим рисом, кіноа та пшоном.

М’ясні продукти

Продукти з м’яса містять високий відсоток натрію, який спричиняє затримку води в організмі. Це призводить до набряклості обличчя й сухості шкіри.

До слова! Щоб схуднути до літа, непотрібно виснажувати себе дієтами. Достатньо застосувати "правило тарілки". Як дієво схуднути – читайте в нашому матеріалі.

Молоко та молочні продукти

Непереносимість лактози призводить до появи прищів, висипання та екземи. Найгіршим видом молока є знежирене молоко, оскільки до нього додають штучні білки та цукор, тому воно може викликати серйозні прищі.

Алкоголь

Будь-який алкогольний напій агресивно впливає на шкіру. Алкоголь призводить до зневоднення шкіри, а також до почервоніння на щоках та біля носа. Напої містять багато цукру, тож викликають появу прищів. Найгірше шкодять прозорі напої – горілка, джин, а також червоне вино.