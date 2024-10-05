5 секретів краси від Моніки Беллуччі: ви повинні про них знати

Нещодавно дивовижна італійська акторка Моніка Беллуччі відзначила 60-річчя. У свої роки одна з найкрасивіших жінок планети виглядає просто дивовижно. Досі залишатися такою ефектною та молодою їй допомагають кілька постійних ритуалів, яких вона дотримується.

Попри свої роки Моніка Беллуччі зберігає бездоганний зовнішній вигляд, пише Elle. Акторка успадкувала генетику від матері, однак вона все одно постійно доглядає за собою за допомогою простих, але дуже важливих та дієвих звичок.

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Догляд за волоссям

Моніка Беллуччі розповіла, що користується маскою для волосся, рецепт якої їй розповіла мама. Акторка наносить на волосся розігріти оливкову олію від середини волосся до кінчиків, витримує 20 хвилин, а тоді змиває шампунем. Ця маска подарує волоссю насичений колір та природний блиск.

Окрім того, знаменитість розповіла, що розбавляє шампуні мінеральною водою, щоб вони не пересушували волосся та шкіру голови.

Спорт

Кілька разів на тиждень Моніка Беллуччі плаває, вона любить йогу та займається пілатесом, а також щодня робить ранкову зарядку.

Догляд за шкірою

Кілька разів на тиждень акторка робить для себе домашню маску для обличчя. Моніка виделкою подрібнює половинку авокадо до пюреподібного стану, додає 4 чайні ложки олії мигдалю та 6 чайних ложок жирних вершків. Цю маску треба нанести на 15 хвилин на обличчя, а тоді змити теплою водою.

Моніка Беллуччі дбає за свій зовнішній вигляд

Харчування

Італійка часто додає у свій раціон овочі, м’ясо та сир, й не відмовляється від пасти. Та для того, щоб скинути вагу, вона просто зменшує порції й не сидить на дієтах.

Відмова від ін’єкцій

Моніка Беллуччі не робить уколів краси, оскільки віддає перевагу природному старінню. Вона противниця ін’єкційних методик, тож на її обличчі можна помітити зморшки, які вона не намагається приховати.