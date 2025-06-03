Головні аксесуари літа 2025: вони виглядають просто неймовірно

Настало літо. Це прекрасний час для того аби спробувати щось новеньке. До прикладу, прикрасити образ абсолютно неочікуваними аксесуарами.

За допомогою аксесуарів можна зробити образ по-справжньому ексклюзивним. Головне, знати міру і знайти вдалі поєднання, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Потрібно пам'ятати, що аксесуари мають бути комфортними. Адже насправді найкрасивішою прикрасою є – впевненість в собі.

Які аксесуари будуть трендовими цього літа

Масивні золоті сережки

У 2025 році модними залишають масивні золоті сережки. При цьому, їхня форма не має значення.

Головне, обирати сережки без камінців та масивних декоративних елементів. Навіть біжутерія у золотому кольорі має виглядати доволі стримано.

Хустка

Необов'язково зав'язувати хустку на голову. Цей аксесуар матиме гарний вигляд у якості прикраси для сумочки. Також хусткою можна замінити пояс і навіть браслет.

Бохо та класичні ремені

Ремінь – незамінна річ у гардеробі. Цьогоріч в тренді класичні моделі з 80-х та аксесуари в стилі бохо. Як приклад можна навести ремінь у вигляді ланцюжка.

Аксесуари для волосся

Зараз в моді різноманітні аксесуари для волосся. Обирайте масивні крабики, шпильки з квітками тощо. Будь-який з цих аксесуарів буде доцільним.

До того ж такі аксесуари стануть чудовим вибором на літо. Адже переносити літню спеку з зібраним волоссям набагато легше. А цьогоріч це ще й тренд.