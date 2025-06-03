С помощью аксессуаров можно сделать образ по-настоящему эксклюзивным. Главное, знать меру и найти удачные сочетания, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Нужно помнить, что аксессуары должны быть комфортными. Ведь на самом деле самым красивым украшением является – уверенность в себе.
Какие аксессуары будут трендовыми этим летом
- Массивные золотые серьги
В 2025 году модными остаются массивные золотые серьги. При этом, их форма не имеет значения.
Главное, выбирать серьги без камней и массивных декоративных элементов. Даже бижутерия в золотом цвете должна выглядеть довольно сдержанно.
- Платок
Необязательно завязывать платок на голову. Этот аксессуар будет иметь изящный вид в качестве украшения для сумочки. Также платком можно заменить пояс и даже браслет.
- Бохо и классические ремни
Ремень – незаменимая вещь в гардеробе. В этом году в тренде классические модели из 80-х и аксессуары в стиле бохо. В качестве примера можно привести ремень в виде цепочки.
- Аксессуары для волос
Сейчас в моде разнообразные аксессуары для волос. Выбирайте массивные крабики, заколки с цветками и тому подобное. Любой из этих аксессуаров будет целесообразным.
К тому же такие аксессуары станут отличным выбором на лето. Ведь переносить летнюю жару с собранными волосами гораздо легче. А в этом году это еще и тренд.