С помощью аксессуаров можно сделать образ по-настоящему эксклюзивным. Главное, знать меру и найти удачные сочетания, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Варианты трендового педикюра: эти идеи стоит сохранить

Нужно помнить, что аксессуары должны быть комфортными. Ведь на самом деле самым красивым украшением является – уверенность в себе.

Какие аксессуары будут трендовыми этим летом

Массивные золотые серьги

В 2025 году модными остаются массивные золотые серьги. При этом, их форма не имеет значения.

Главное, выбирать серьги без камней и массивных декоративных элементов. Даже бижутерия в золотом цвете должна выглядеть довольно сдержанно.

Платок

Необязательно завязывать платок на голову. Этот аксессуар будет иметь изящный вид в качестве украшения для сумочки. Также платком можно заменить пояс и даже браслет.

Бохо и классические ремни

Ремень – незаменимая вещь в гардеробе. В этом году в тренде классические модели из 80-х и аксессуары в стиле бохо. В качестве примера можно привести ремень в виде цепочки.

Аксессуары для волос

Сейчас в моде разнообразные аксессуары для волос. Выбирайте массивные крабики, заколки с цветками и тому подобное. Любой из этих аксессуаров будет целесообразным.

К тому же такие аксессуары станут отличным выбором на лето. Ведь переносить летнюю жару с собранными волосами гораздо легче. А в этом году это еще и тренд.