Ці штани №1 на весну: вони популярніші за джинси

Джинси були й залишаться популярними, однак цієї весни в моду входить одна пара штанів, яка ідеально підійде на весняну пору. З ними кожен образ буде виглядати елегантним та дуже стильним.

У 2025 році парою №1 будуть шовкові штани, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. За їхньою допомогою можна створити витончений та сучасний ансамбль.

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Штани з шовку – тренд сезону

Шовкові штани можна одягати для повсякденних образів, щоб вони були просякнуті естетикою тихої розкоші, а також приміряти для вишуканих вечірніх образів.

Для того, щоб було легше сформувати образи на весняну пору, радимо вам скористатися кількома вже готовими образами від модних інфлюенсерів.

Молочний образ

Неймовірно красиво виглядає поєднання шовкових штанів зі світлим верхом. Цей аутфіт справді виглядає елегантно, а тренч додає образу свіжості й сучасності.



Красивий образ на весну / Фото з інстаграму Анук Ів

Темний образ

Доволі цікаво виглядає монохроматичний образ. Одягніть коричневий блейзер з поєднанням чорним шовкових штанів, щоб мати вишуканий вигляд.

Приталений жакет і штани

Для створення вечірнього ансамблю, радимо приміряти приталений скульптурний блейзер в поєднанні з бронзовими штанами. Таке поєднання виглядає блискуче.

Однотонні поєднання виглядають досить стиль, втім неймовірно стильний вигляд мають чорно-білі тони. До шовкових штанів однаково пасують кросівки чи взуття на підборах. Навесні це можуть бути туфлі чи босоніжки. Обирайте для себе шовкові штани, оскільки воно однозначно стануть хітом сезону.

Завдяки атласним чи шовковим штанам можна створити безліч стриманих, витончених та розкішних образів. Атласні штани – це не лише про комфорт, але й витончену розкіш, яка навіть не потребує зайвих деталей.