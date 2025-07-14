Обираємо штани на літню пору: 3 найкращі варіанти

Більшість з нас роблять влітку ставку на спідниці та шорти, втім часом хочеться довершити образ штанами. Для того, щоб вам було в них комфортно, пропонуємо зробити ставку на легкі фасони, які вже здобули популярність серед багатьох дівчат.

Правильно підібрана тканина, модель та фасон, зроблять штани невід’ємною частиною літнього гардероба, пише 24 Канал. Спекотних днів буває чимало, але після дощу на вулиці стає трошки прохолодніше, тому штани стануть найкращою альтернативою цупким джинсам.

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Обрані нами низи є легкими й не обтяжать рухів, тим паче вони вдало поєднуються з різноманітним верхом та взуттям.

Лляні штани

У літню пору штани з льону є найкращим варіантом. Вони чудово поєднуються з абсолютно різними речима. Обирайте для себе широку штанину, яка забезпечить максимальний комфорт.



Ідеальні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Піжамні штани

Ця модель штанів стає ідеальною літньою уніформою. Не всі ще додали до свого гардероба цю річ, втім піжамні штани не виходять з модних радарів кілька років поспіль. Найкраще штани поєднуються з розслабленими футболками, сорочками, сандалями та в’єтнамками.



Модні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Шовкові штани

Штани з шовку вільного крою в молочному та чорному кольорі – найбажаніша річ на літню пору. Вони легко поєднуються з різним взуттям, тож підійдуть для вечірніх та денних образів. Струмливий шовк однаково красиво виглядає з босоніжками на підборах та ретро-кросівками.



Ідеальні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Усі варіанти штанів чудово стилізуються з сорочками тієї ж тканини, утворюючи разом монохромний образ. Такий костюм виглядає набагато ефектніше та дорожче. До слова, нещодавно ми розповіли, чим замінити джинси у спекотну пору.