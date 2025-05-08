Ці штани мають бути у кожної дівчини: універсальна річ, яку люблять всі
- Штани палаццо стали популярними завдяки своїй універсальності та здатності поєднуватися з різними стилями, включаючи офіційно-діловий.
- Для 2025 року модними вважаються палаццо з сатину, напівпрозорих тканин, а також класичні варіанти з костюмних тканин у чорних, сірих, коричневих та молочних кольорах.
- Палаццо можна поєднувати з різноманітним одягом, включаючи топи, майки, блузи, лонгсліви, а також аксесуарами, такими як блейзери чи шкіряні куртки.
У гардеробі кожної дівчини знайдеться кілька фасонів джинсів, але окрім них варто додати ще й штани палаццо, які стали справжньою класикою. Ці базові моделі допомагають урізноманітнити будь-які образи.
Класичні палаццо легко адаптовуються до різних стилів та поєднуються з багатьма красивими речима, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Відомі бренди представили палаццо в різних інтерпретаціях.
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Як виглядають трендові штани 2025 року
Найпопулярнішими штанами стали палаццо в офіційно-діловому стилі. Носити їх можна з жакетами чи красивими блузами. Такий варіант підійде не лише на роботу, але й для святкових та універсальних виходів.
Красиві штани палаццо на 2025 рік / Фото Elle
Також красиво виглядають напівпрозорі позиції чи штани з прозорого тюлю, які ідеально підійдуть для літньої пори. Для тих, хто любить класику – радимо обирати штани з костюмних чи напівкостюмних тканин.
Красиві штани палаццо на 2025 рік / Фото Elle
Цього року в моду входять штани з сатину, які чудово підійдуть для вечірніх вечорів, коли хочеться мати вишуканий вигляд й при цьому зручно себе почувати. Серед кольорів радимо робити ставку на класику й обирати чорні, сірі, коричневі чи молочні штани, які легко поєднаються з усім іншим класичним одягом у вашому гардеробі.
Красиві штани палаццо на 2025 рік / Фото Elle
Носіть у спеку штани з топами, майками та футболками, а коли буде прохолодніше – приміряйте блузу, сорочку чи лонгслів. Довершуйте ввечері образи блейзерами чи шкіряною курткою.
Красиві штани палаццо на 2025 рік / Фото Elle
Носити зі штанами палаццо можна будь-яке взуття: балетки, лофери, сандалі, босоніжки, туфлі, кросівки тощо.