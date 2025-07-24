Стрижки 90-х повертаються в моду: ці зачіски підкреслять індивідуальність

Зачіски з 90-х знову повертаються в моду. Тепер актуальними стануть виразні шари, об’єм, класичний боб із закрученими всередину кінчиками. Стилісти радять звернути увагу на стрижки минулих років, оскільки вони феєрично повернулися в тренди.

Стрижки з 90-х дають можливість повернутися в ностальгічні часи й приміряти зачіску, яку носили ще наші матусі, пише 24 Канал з посилання на Vogue. Безумовно, більшість цих зачісок осучаснені й мають красивий та привабливий вигляд.

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Які стрижки з 90-х знову в моді?

Прямий боб

Ця стрижка підійде всім, хто хоче вкорочене волосся. Зачіска є гарним вибором для жінок з прямими пасмами, а якщо вони трохи закручуються, тоді можна за допомогою випрямляча вирівняти волосся й кінчики.

Піксі

Зачіска піксі була на піку популярності у 90-х роках. З рваним чубчиком вона була зухвалою та мініатюрною. У 2025 році бренд Hermès повернув її на подіум та зробив фаворитом для сучасних ділових жінок.

Середня довжина з виразними шарами

Цією стрижкою нам запам’яталася Гвінет Пелтроу у фільмі "Великі сподівання". Зачіска середньої довжини з глибокими шарами й платиновим кольором виглядала дуже красиво. А от цього року на показі Chloé був представлений оновлений варіант: з легким об’ємом, без зайвої фіксації, у фірмовому бохо-стилі бренду.

До речі, жінки після 40 років шукають стрижки, які омолоджують та легко укладаються. Ми розповіли про кілька зачісок, які пасують жінкам у їхньому віці.