Наймодніші стрижки, від яких ви будете в захваті: зачіски, які сподобаються всім

Навесні натхнення займає перші позиції, тож нам хочеться почати новий етап життя із зачіски. Для того, щоб підібрати для себе красиву стрижку, радимо дізнатися останні тенденції й розповісти про варіанти, які будуть популярними навесні 2025 року.

Інколи підібрати стрижку для себе – це ще той челендж, тому для того, щоб трохи спростити завдання, радимо підібрати для себе один із варіантів, які вже є досить затребуваними, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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French bob

Ця стрижка натхнення дуже короткими каре в період двадцятих років. Свою назву – французький боб, він отримав через те, що спочатку його носили французькі художниці й представниці модного світу на чолі з Габріель Шанель.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Вираженою рисою цієї стрижки є коротка довжина вище підборіддя та рваний зріз ножицями. Часто цю стрижку можна спостерігати в тандемі з чубчиком.

Стрижка в декілька шарів

З варіацією цієї стрижки ми стикаємося впродовж кількох десятиліть. Це чудовий варіант для тих, хто хоче додати фактури й об’єму. Зараз популярності набуває модифікована стрижка shaggy – градація починається ближче до низу, а стрижку доповнюють гривкою.

Pixie Cut

Екстракороткі стрижки знову повернулися до нас та не збираються залишати своїх позицій. Бунтарська хлопчача зачіска є досить комфортною в догляді й стилізації, а для вкладання потребує лише гель чи віск. Для того, щоб ця зачіска справді вам пасувала, потрібно обрати правильну довжину, яка допоможе зберегти об’єм.

Японська хіме

Зараз ця стрижка лише набирає популярності. Довжина волосся зберігається, а от пасма мають бути трохи вище підборіддя. Зріз має бути графічним та чітким. Ця стрижка підійде всім, хто відкритий до експериментів й хоче створити щось цікаве.

Flippy Bob

Цей боб має особливий твіст. Кінчики спеціально підрізаються, щоб бути рідшими й легшими за основну масу волосся. Їх досить легко вкладати й робити вигин наверх, який робить цю зачіску кокетливою. Стрижка буде досить фактурно виглядати на густому волоссі, втім слід розуміти, що вона потребує регулярного вкладання.

Для тих, хто окрім зачіски хоче змінити цього сезону ще й колір волосся, пропонуємо придивитися до відтінку "шоколадний ганаш". Колір чудово підходить людям з теплим відтінком шкіри.