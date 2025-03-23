Стрижка паризький боб виглядає стильно та легко, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Попри те, що стрижка боб ніколи не виходить з моди, з часом вона отримує певні оновлення, орієнтуючись на сплески тенденцій.

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Паризький боб – трендова стрижка весни

Ця зачіска бере свій початок ще з 20-х років, коли боб був популярним скрізь, а жінки його обожнювали кілька років поспіль. Раніше паризький боб зародився як бунтівна відповідь на те, що всі жінки повинні носити довге волосся. Нова версія паризького бобу має сучаснішу обробку. Вона підстрижена до лінії щелепи й виглядає легко та шикарно.

Стрижка є відносно невибагливою у догляді, а її універсальність полягає в тому, що її можна адаптувати до власних потреб. Щоб підтримувати стрижку в тому варіанті довжини, в якому вона має бути, навідуйтеся до перукаря кожних 4 – 6 тижнів. Щоб додати зачісці вигинів, можна скористатися плойкою чи феном з круглою щіткою, але не забувайте про обов’язкове використання термозахисту.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Для наповнення волосся здоровим та живим блиском, використовуйте легкі та зволожуючі шампуні. А ще рекомендовано щотижня користуватися зволожуючою маскою, яка наповнить пасма та зміцнить його структуру.