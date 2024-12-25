Стрижки після 50 років, які омолоджують: креми більше не знадобляться

Жінки після 50 років всіляко дбають за собою, щоб мати стильний та ефектний вигляд. Саме тому пропонуємо добірку стрижок, які візуально омолоджують та підтягують обличчя. Певні варіанти зачісок здатні прибрати кілька зайвих років.

Багато жінок після 50 років люблять стригти волосся, пише 24 Канал. Більшість обирає короткі стрижки, а причиною цьому є зміна структури волосся. З віком воно стає тоншим, рідшим та неслухняним, тому всі роблять ставку на зачіски, які є легкими в укладанні.

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Перукарі розповіли про кілька стрижок, які найчастіше роблять в салонах жінки після 50 років. Їхня популярність обумовлена тим, що вони здатні омолоджувати вигляд та приховувати зморшки.

Бланд боб

Замість класичної стрижки боб обирайте зачіску з градуйованими пасмами до лінії плечей чи ще нижче. Такі подовжені пасма стрижки начебто підтягують обличчя. Щоб приховати вікові зміни на шкірі в зоні лоба та очей, можна зробити чубчик. Стилісти кажуть, що ця зачіска надає волоссю візуальної густоти та об’єму, тож чудово підійде для жінок з ослабленими пасмами.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pintrest

Піксі

Цю стрижку люблять всі жінки після 50 років, оскільки завдяки цій зачісці можна радикально вплинути на форму обличчя. Ця стрижка прибирає волосся на потилиці та скронях, тож завдяки цьому створюється додатковий об’єм зверху.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pintrest

Класичне каре

Каре ідеально підходить для жінок після 50 років, які не хочуть ще втрачати довжину волосся. Завдяки цій простій зачісці, кожна жінка може виглядати красиво, оскільки каре дозволяє зробити ефектні укладки.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pintrest

Чубчик

Чубчик допомагає пом’якшити риси обличчя, приховує зморшки на лобі й додає образу свіжості. Також чубчик додає стильності та динамічності зачісці, роблячи її більш актуальною й модною. Легка текстура або філірування робить чубчик зручним у догляді, не потребуючи постійного укладання.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pintrest