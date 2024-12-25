Многие женщины после 50 лет любят стричь волосы, пишет 24 Канал. Большинство выбирает короткие стрижки, а причиной этому является изменение структуры волос. С возрастом они становятся тоньше, реже и непослушными, поэтому все делают ставку на прически, которые являются легкими в укладке.

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Парикмахеры рассказали о нескольких стрижках, которые чаще всего делают в салонах женщины после 50 лет. Их популярность обусловлена тем, что они способны омолаживать вид и скрывать морщины.

Бланд боб

Вместо классической стрижки боб выбирайте прическу с градуированными прядями до линии плеч или еще ниже. Такие удлиненные пряди стрижки как будто подтягивают лицо. Чтобы скрыть возрастные изменения на коже в зоне лба и глаз, можно сделать челку. Стилисты говорят, что эта прическа придает волосам визуальной густоты и объема, поэтому прекрасно подойдет для женщин с ослабленными прядями.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pintrest

Пикси

Эту стрижку любят все женщины после 50 лет, поскольку благодаря этой прическе можно радикально повлиять на форму лица. Эта стрижка убирает волосы на затылке и висках, поэтому благодаря этому создается дополнительный объем сверху.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pintrest

Классическое каре

Каре идеально подходит для женщин после 50 лет, которые не хотят еще терять длину волос. Благодаря этой простой прическе, каждая женщина может выглядеть красиво, поскольку каре позволяет сделать эффектные укладки.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pintrest

Челка

Челка помогает смягчить черты лица, скрывает морщины на лбу и добавляет образу свежести. Также челка добавляет стильности и динамичности прическе, делая ее более актуальной и модной. Легкая текстура или филировка делает челку удобной в уходе, не требуя постоянной укладки.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pintrest