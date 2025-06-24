Трендові мінісукні на літо: як виглядають найпопулярніші плаття

У спекотні дні хочеться носити щось максимально відкрите, щоб тіло легко дихало. Довжина міні – гарна інвестиція в гардероб. Короткі сукні мають чудовий вигляд та підходять для будь-яких подій.

З мінісукнями можна створити безліч комфортних образів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Щоб зрозуміти, які ж саме сукні в моді цього сезону, радимо придивитися до найцікавіших варіантів.

Читайте також Головний убір повністю змінює образ: що обрати на літо

Квітковий принт

Сукня з квітковими візерунками – мастехев кожного літа. Щоб дещо освіжити цей принт, варто зробити ставку на незвичний силует.



Модні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest

Асиметрія та дріпірування

Неймовірно стильно виглядають асиметричні сукні з сандалями та вишуканою сумкою. Доповніть таке плаття підборами, щоб виглядати на всі 100.



Трендові сукні на літо 2025 / Фото Pinterest

Лялькова сукня

До ще одного гарячого тренду відносяться об’ємні лялькові сукні. Стилісти радять врівноважити їхню наївність масивним взуттям.



Модні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest

Сукня міні зі шлейфом

Шлейф – досить цікава деталь, яка навіть найлаконічнішій сукні надасть свіжого вигляду. Особливо красиву такі плаття виглядають з босоніжками на підборах.



Стильні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest

Бохо

Цього літа головним трендом сезону є сукня бохо. Рекомендуємо звертати увагу на сукні з мереживом, які мають стильний та вишуканий вигляд.



Модні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest

До слова, білі сандалі є універсальними та стильними для літнього гардероба, їх можна носити з будь-якими відтінками. Як вони виглядаю – дивіться в нашому матеріалі.