Трендові мінісукні на літо: як виглядають найпопулярніші плаття
- Літні трендові мінісукні включають квіткові принти, асиметрію, лялькові силуети та шлейфи.
- Бохо сукні з мереживом є головним трендом сезону.
У спекотні дні хочеться носити щось максимально відкрите, щоб тіло легко дихало. Довжина міні – гарна інвестиція в гардероб. Короткі сукні мають чудовий вигляд та підходять для будь-яких подій.
З мінісукнями можна створити безліч комфортних образів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Щоб зрозуміти, які ж саме сукні в моді цього сезону, радимо придивитися до найцікавіших варіантів.
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Квітковий принт
Сукня з квітковими візерунками – мастехев кожного літа. Щоб дещо освіжити цей принт, варто зробити ставку на незвичний силует.
Модні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest
Асиметрія та дріпірування
Неймовірно стильно виглядають асиметричні сукні з сандалями та вишуканою сумкою. Доповніть таке плаття підборами, щоб виглядати на всі 100.
Трендові сукні на літо 2025 / Фото Pinterest
Лялькова сукня
До ще одного гарячого тренду відносяться об’ємні лялькові сукні. Стилісти радять врівноважити їхню наївність масивним взуттям.
Модні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest
Сукня міні зі шлейфом
Шлейф – досить цікава деталь, яка навіть найлаконічнішій сукні надасть свіжого вигляду. Особливо красиву такі плаття виглядають з босоніжками на підборах.
Стильні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest
Бохо
Цього літа головним трендом сезону є сукня бохо. Рекомендуємо звертати увагу на сукні з мереживом, які мають стильний та вишуканий вигляд.
Модні сукні на літо 2025 / Фото Pinterest
До слова, білі сандалі є універсальними та стильними для літнього гардероба, їх можна носити з будь-якими відтінками. Як вони виглядаю – дивіться в нашому матеріалі.