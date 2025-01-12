5 стильних светрів на зиму: стильні варіанти від французької модниці

Французька архітекторка Жюлі Феррері є справжньою іконою стилю. Вона обожнює красиві та стильні образи, тож радо демонструє їх у своєму інстаграмі. У її профілі можна знайти цікаві варіанти светрів, які може приміряти на собі кожна модниця.

Зима ще триває, а це означає, що свій гардероб варто поповнити вбранням на основі теплих светрів та кардиганів, пише 24 Канал. Якщо хочете придбати щось для себе на зимову пору, тоді радимо придивитися до модних светрів Жюлі Феррері, які вона поєднує з джинсами, штанами чи спідницями.

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Светр є базовим елементом зимового гардероба. Він завжди зігріває в холодний день та забезпечує комфорт під час носіння, а трендовий фасон й колір додасть йому особливої родзинки.

Модниця Жюлі Феррері з Корсики є втіленням справжньої француженки. Вона обожнює мінімалістичні речі й стриманий крій в образах, а її аутфіти завжди продумані до найменших деталей.

Інфлюенсерка любить нейтральні кольори, які притаманні францужекам, але попри це не відмовляється від яскравих тонів, які відсвіжають образ. База відтінків Жюлі Феррері складається з чорних, коричневих, білих та бежевих речей, а яскраві речі вже відповідають за особливий шарм.

Надихнувшись образами фешіоністи, радимо підібрати для себе цікаві варіанти светрів, які легко можна інтегрувати у свій гардероб. У дівчини чудове відчуття стилю, тому всі її образи заслуговують особливої уваги.

Зверніть увагу на базовий білий светр з масивними косами, який чудово стилізується з блакитними джинсами та пальтом.

До спідниці підбирайте червоний светр, який все ще не втрачає популярності. Як альтернативу можете обрати бордовий колір.

Актуальним залишається сірий колір, який називають другим чорним. Пропонуємо обирати на зиму кардиган, який можна легко застилізувати зі спідницею, штанами чи джинсами.

Особливо затребуваними в зимову пору є светри з горловиною, тому можете обирати для себе будь-який колір, втім найбажанішим залишається білий колір.

Щоб додати зимовим аутфітам трішки різноманіття, пропонуємо одягати красивий зелений светр, який перенесе вас у весняну пору й автоматично подарує гарний настрій.