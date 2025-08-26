До осені залишилося кілька днів, тому з літнім гардеробом можна прощатися й оновлювати вбрання на холодну пору року. Вересень часто є досить теплим, тож певне вбрання ще може нагадувати літні аутфіти. Модні інфлюенсери вже почали активно приміряти на собі осінні тренди.

Саме восени спостерігається найбільший пік трендів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме восени починається модний цикл, якого з нетерпінням чекають більшість модниць. Стилісти зазначають, що ця осінь буде дуже модною, тож пропонують переглянути кілька найстильніших речей, які будуть фігурувати в осінню пору.

Які трендові речі будуть в моді восени?

Замість класичних осінніх відтінків, в тренди вриваються інші тони, продовжується мода на мереживо й відновлюється актуальність картатого принту.

Мереживо

Модниці Копенгагена так часто носили мереживні речі, що тепер вони стають трендовою частинкою вуличної моди. Мереживні майки можна носити з джинсами, футболки з мереживними спідницями, а сукні – з витонченим взуттям.

Картатий принт

Цей принт буде панівним в кілька найближчих місяців. Можете обирати базовий сірий колір, або гірчично-жовтий чи зелений. Обирайте для себе спідниці, штани, сумки чи верхній одяг в клітинку.

Бомбер з високим коміром

Одним з найбільших трендів осені стане бомбер з високим коміром. В моду вриваються повсякденні та спортивні моделі. Модниці вже почали обирати для себе куртку від Massimo Dutti червоного кольору.

Вуличні тапочки

Цієї осені в тренді будуть плоскі капці із закритим носком, які нагадують нам мюлі. Це взуття стане провідним трендом сезону. Інфлюенсери почали носити моделі, які представив бренд The Row.



В’язане поло в коміром

Футболки з комірами-поло з трикотажу були модними завжди, а саме восени мода на них спостерігатиметься ще активніше. Така модель вбрання вже давно завоювала увагу ікон стилю. Можна обирати монохромні варіанти, чи версії зі смужками.



Подвійний денім

Джинсова куртка та джинси стануть наймоднішим поєднанням осені. Низ можна замінювати джинсовими бермудами, шортами чи спідницями.

