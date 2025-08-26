6 трендів осені, які з вересня будуть носити всі
- Восени будуть в моді мереживо, картатий принт, бомбер з високим коміром, вуличні тапочки, в’язане поло, та подвійний денім.
- Модні інфлюенсери вже почали приміряти ці тренди, такі як мереживні майки з джинсами та бомбери від Massimo Dutti.
До осені залишилося кілька днів, тому з літнім гардеробом можна прощатися й оновлювати вбрання на холодну пору року. Вересень часто є досить теплим, тож певне вбрання ще може нагадувати літні аутфіти. Модні інфлюенсери вже почали активно приміряти на собі осінні тренди.
Саме восени спостерігається найбільший пік трендів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме восени починається модний цикл, якого з нетерпінням чекають більшість модниць. Стилісти зазначають, що ця осінь буде дуже модною, тож пропонують переглянути кілька найстильніших речей, які будуть фігурувати в осінню пору.
Які трендові речі будуть в моді восени?
Замість класичних осінніх відтінків, в тренди вриваються інші тони, продовжується мода на мереживо й відновлюється актуальність картатого принту.
Мереживо
Модниці Копенгагена так часто носили мереживні речі, що тепер вони стають трендовою частинкою вуличної моди. Мереживні майки можна носити з джинсами, футболки з мереживними спідницями, а сукні – з витонченим взуттям.
Картатий принт
Цей принт буде панівним в кілька найближчих місяців. Можете обирати базовий сірий колір, або гірчично-жовтий чи зелений. Обирайте для себе спідниці, штани, сумки чи верхній одяг в клітинку.
Бомбер з високим коміром
Одним з найбільших трендів осені стане бомбер з високим коміром. В моду вриваються повсякденні та спортивні моделі. Модниці вже почали обирати для себе куртку від Massimo Dutti червоного кольору.
Вуличні тапочки
Цієї осені в тренді будуть плоскі капці із закритим носком, які нагадують нам мюлі. Це взуття стане провідним трендом сезону. Інфлюенсери почали носити моделі, які представив бренд The Row.
Тренди осені 2025 / Фото з інстаграму
В’язане поло в коміром
Футболки з комірами-поло з трикотажу були модними завжди, а саме восени мода на них спостерігатиметься ще активніше. Така модель вбрання вже давно завоювала увагу ікон стилю. Можна обирати монохромні варіанти, чи версії зі смужками.
Тренди осені 2025 / Фото з інстаграму
Подвійний денім
Джинсова куртка та джинси стануть наймоднішим поєднанням осені. Низ можна замінювати джинсовими бермудами, шортами чи спідницями.
До слова, раніше український дизайнер Андре Тан представив 5 головних модних трендів осені 2025 року. Слід звернути увагу на акцентність та шкіру.
