До осени осталось несколько дней, поэтому с летним гардеробом можно прощаться и обновлять наряды на холодное время года. Сентябрь часто достаточно теплый, поэтому определенные наряды еще могут напоминать летние аутфиты. Модные инфлюенсеры уже начали активно примерять на себя осенние тренды.

Именно осенью наблюдается наибольший пик трендов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно осенью начинается модный цикл, которого с нетерпением ждут большинство модниц. Стилисты отмечают, что эта осень будет очень модной, поэтому предлагают посмотреть несколько самых стильных вещей, которые будут фигурировать в осеннюю пору.

Какие трендовые вещи будут в моде осенью?

Вместо классических осенних оттенков, в тренды врываются другие тона, продолжается мода на кружево и восстанавливается актуальность клетчатого принта.

Кружево

Модницы Копенгагена так часто носили кружевные вещи, что теперь они становятся трендовой частичкой уличной моды. Кружевные майки можно носить с джинсами, футболки с кружевными юбками, а платья – с изящной обувью.

Клетчатый принт

Этот принт будет господствующим в несколько ближайших месяцев. Можете выбирать базовый серый цвет, или горчично-желтый или зеленый. Выбирайте для себя юбки, брюки, сумки или верхнюю одежду в клетку.

Бомбер с высоким воротником

Одним из самых больших трендов осени станет бомбер с высоким воротником. В моду врываются повседневные и спортивные модели. Модницы уже начали выбирать для себя куртку от Massimo Dutti красного цвета.

Уличные тапочки

Этой осенью в тренде будут плоские тапочки с закрытым носком, которые напоминают нам мюли. Эта обувь станет ведущим трендом сезона. Инфлюенсеры начали носить модели, которые представил бренд The Row.



Тренды осени 2025 / Фото из инстаграма

Вязаное поло с воротником

Футболки с воротниками-поло из трикотажа были модными всегда, а именно осенью мода на них будет наблюдаться еще активнее. Такая модель наряда уже давно завоевала внимание икон стиля. Можно выбирать монохромные варианты, или версии с полосками.



Тренды осени 2025 / Фото из инстаграма

Двойной деним

Джинсовая куртка и джинсы станут самым модным сочетанием осени. Низ можно заменять джинсовыми бермудами, шортами или юбками.

К слову, ранее украинский дизайнер Андре Тан представил 5 главных модных трендов осени 2025 года. Следует обратить внимание на акцентность и кожу.