5 трикотажних речей, які треба придбати восени: вони складають основу гардероба

Трикотаж вважається найпопулярнішим матеріалом осінньо-зимового сезону. Він є не лише фаворитом дизайнерів, але й модних дівчат, які не уявляють без теплих та м’яких речей дощові чи сніжні дні.

Різноманіття трикотажних виробів кожного сезону лише збільшується, а гольфи, светри та кардигани постійно з’являються в колекціях брендів, пише Harper's Bazaar. Неможливо уявити холодну пору без красивих суконь чи костюмів з трикотажу.

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Пропонуємо розглянути 5 найпопулярніших речей осінньо-зимового сезону, які мають бути у вашому гардеробі.

Гольф

Водолазка вважається основою осіннього гардероба. Найкраще буде, якщо ви додасте у свій гардероб одразу кілька варіантів в різних кольорах. Якщо хочете створювати базові образи, то нехай це буде класичний чорний, бежевий чи білий.

Попри те, що гольф є базовим елементом, знайти свою модель не так вже й просто, оскільки зависока чи занизька горловина, задовгі чи закороткі рукави – можуть все зіпсувати. Тому варто віднайти серед всіх варіантів ідеальну водолазку, яку ви будете носити завжди.



Стильні трикотажні речі на осінь / Фото Pinterest

Светр

Це ще один елемент гардероба на осінь, який буде супроводжувати всі наші образи аж до осені. Светр є вічно актуальним, тому можете обирати різні фасони: з коміром, блискавкою, ґудзиками, однотонні, різнобарвні тощо. Щоб віднайти стильну модель, можете надихатися светрами в образах улюблених інстаграм-модниць.



Стильні трикотажні речі на осінь / Фото Pinterest

Кардиган

Ця річ знову стала на одну з передових сходинок трендів. Кардиган на осінь вважається справжнім мастхевом. Актуальними є довгі кардигани-кімоно, об’ємні кардигани-хмаринки чи тонкі моделі. Радимо спочатку додати в гардероб базову класичну модель, яка матиме чудовий вигляд в парі з красивими чобітьми на пласкій підошві чи підборах.



Стильні трикотажні речі на осінь / Фото Pinterest

Сукня

Цей знаковий елемент гардероба на холодну пору року люблять всі. Вбрання відкриває широке поле для застосування різних аксесуарів та взуття. Модниці також люблять додавати поверх трикотажної сукні светр.

Актуальною є трикотажна сукня у довжині максі – саме у такому варіанті вона була представлена на подіумах. Колір сукні можете вибирати опираючись на власні вподобання.



Стильні трикотажні речі на осінь / Фото Pinterest

Костюм

Така позиція в переліку трикотажних речей є досить цікавою. Обирайте на осінь костюм зі штанами чи спідницею, які будуть тішити вас теплом та функціональністю. З однією покупкою ви отримаєте два самостійних предмети гардероба, оскільки їх можна буде розпаровувати та носити з різними речима.



Стильні трикотажні речі на осінь / Фото Pinterest