"Новітні технології зачісок" 90-х років: у мережі опублікували історичні кадри з салону краси

У будь-який час жінки прагнули мати неперевершений вигляд. Салони краси завжди були місцем, де можна було перевтілитися в іншу людину завдяки майстрам своєї справи.

Так було завжди, й 90-і роки не були винятком. До прикладу, у мережі опублікували раритетні кадри з салону краси.

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Які зачіски були інноваційними в 90-і роки

У мережі з'явився історичний сюжет 1997 року, в якому демонстрували інноваційні зачіски для українок. Сучасна зачіска тих років – це не просто чисте волосся, а й модні силуети та стрижки.

Так, однією з найпопулярніших зачісок 90-х років була хімічна завивка. У 1997 році її робили вже за допомогою "розумного комп'ютера" – спеціального фена, який не так сильно пошкоджував структуру волосся. Як стверджують у сюжеті, такий фен розміщували над волоссям, коли вже були нанесені всі засоби, а пасма – закручені на бігуді. Такий фен дійсно був "розумним", адже розраховував час та інтенсивність, як довго сушити волосся.

Цікаво, що комп'ютери використовували й з іншою метою. Так, існували салони краси, в яких за допомогою спеціальної програми обирали жінкам зачіску, яка найкраще пасуватиме за формою обличчя. Ба більше, за допомогою комп'ютера також підбирали й колір волосся.

Раритетні кадри з українських салонів краси: дивіться відео

Окрім того, майстри в той час також проводили й лікування волосся. Оскільки шанси зробити неякісне фарбування чи неправильну хімічну завивку були дуже високими, то ослаблене волосся потребувало додаткового догляду.