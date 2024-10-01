Це однозначно табу: які стрижки старять жінок після 50 років

Тема стрижок після 50 років є доволі делікатною, оскільки правил щодо того, які зачіски не можна носити немає, однак hair-стилісти радять уникати кількох варіантів, які здатні жінку старити.

Непривабливий вигляд може додати кілька зайвих років, тому від певних зачісок варто відмовлятися, пише Lady 24. Окрім того, що вони не зовсім пасують старшим жінкам, такі стрижки здатні підкреслити зморшки на обличчі.

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Коротка чоловіча стрижка

Жінкам після 50 років не варто стригтися так коротко, як це роблять чоловіки. Відкритий лоб привертатиме увагу до зморшок на чолі та й всього обличчя. Окрім того, такі стрижки вимагають дотримання особливого стилю, тому пасують виключно одиницям.

Жінкам у старшому віці можна коротко стригтися, але пам’ятайте, що довжина волосся має бути такою, аби ви змогли плойкою зробити невелике закручування, в усіх інших випадках стригтися "під нуль" не варто.



Стрижки, які не пасують жінкам після 50 років / Фото Pinterest

Довге волосся

Красиве та довге волосся – головна прикраса жінки, однак довжина більше пасує молодим дівчатам, ніж старшим жінкам. Після 50 років таке волосся треба буде постійно фарбувати та доглядати за ним, оскільки його треба довго сушити та укладати. Краще носити середню довжину волосся, з якою впоратися буде набагато легше.



Антитрендові стрижки для старших жінок / Фото Pinterest

Густий чубчик

Прямий та густий чубчик – це антитренд вже багато років, тож його не варто робити жінкам навіть у старшому віці. Такий чубчик приховує брови та приковує увагу до мімічних зморшок. Як альтернативу можна підстригти чубчик-шторку, який є набагато актуальнішим та навіть здатен омолодити.



Стрижки, які не пасують жінкам після 50 років / Фото Pinterest

Жінкам у старшому віці рекомендовано робити стрижку боб, класичне каре чи каскад. Такі зачіски відсвіжають та є найпопулярнішими серед жінок, яким понад 50 років.