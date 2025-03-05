5 кольорів, якими будуть фарбувати нігті всі дівчата у березні: вони ідеальні

Початок березня вже знаменує весну у всій красі, тому дівчата хочуть зустріти новий сезон з красивими нігтями. Цього місяця в моді буде конкретно кілька кольорів, які beauty-видання вже встигли назвати найпопулярнішими.

У моді будуть пастельні тони, ледь помітні рожеві відтінки, а ще цікаві кольори, які варто спробувати, навіть якщо ви їх раніше не робили, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Ніжно-рожевий

Цієї весни в моді буде сотні прозорих рожевих манікюрів. Найпопулярнішим буде відтінок полуничне молоко. Майстри кажуть, що це один із найвишуканіших способів додати рожевий відтінок в березні до своїх образів.

Молочний

Любителькам нюдового манікюру варто вивести колір нігтів на новий рівень та обрати для себе молочний відтінок. Він виглядає дуже красиво та підходить під будь-який образ.

Жовтий френч

Замість класичних білих смужок на кінчиках нігтів, додайте трішки весняного настрою завдяки масляно-жовтому відтінку. Майстри кажуть, що такий френч є однією з наймодніших тенденцій весни.

Перламутровий

Пастельний манікюр з перламутровим відтінком – це красивий колір, який ідеально виблискує на сонці. Мерехтіння в стилі русалки освіжить манікюр й додасть йому вишуканості.

Коричневий відтінок

Такий відтінок може вважатися дещо осіннім, втім на Тижні моди у Лондоні безліч моделей доповнювали свої образи шикарним коричневим манікюром, тому колір варто використовувати, оскільки він ідеально впишеться до коричневих шкіряних курток чи пальт.