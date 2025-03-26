З чим носити джинси навесні: добірка найкращих варіантів взуття

Джинси є улюбленим елементом гардероба багатьох дівчат. Загалом проблем стилізації з цією річчю немає, втім для того, щоб трохи урізноманітнити ваші образи, радимо звернути увагу на добірку взуття, яка точно вам сподобається.

Денім кожного сезону присутній у списках найгарячіших трендів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Куртка, сорочка та джинси – це база, втім інколи її хочеться розбавити іншими варіантами.

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Цього сезону в моді чимало ефектних джинсів, а для того, щоб створити красиві образи, варто додати трендове взуття. Найцікавіші аутфіти вже продемонстрували на собі модні інфлюенсерки.

Зверніть увагу! У 2025 році джинсовий гардероб оновиться сміливими силуетами, об’ємними фасонами та нестандартними деталями. Більше про цікаві варіанти джинсів читайте в нашому матеріалі.

З балетками Mary Jane

За допомогою цих балеток можна створити красивий французький образ з нотками розслабленості та паризького шику. Балетки можуть бути в сіточку, зі стразами чи анімалістичним принтом.

Із замшевими кросівками

Кросівки із замші вважаються наймоднішим вибором на весняно-літній сезон. Радимо обирати лаконічні ретромоделі без додаткового декору чи масивної підошви. Особливо красиво вони виглядатимуть в кольорі.

З підборами

Джинси з туфлями на підборах завжди виглядають вишукано та ефектно. Можна робити ставку на туфлі з гострим носком чи туфлі на підборах Kitten Heel. У будь-якому випадку експериментуйте й обирайте те взуття, в якому будете себе комфортно почувати.