5 гольфів, які потрібні дівчатам цієї осені: модні поради від Андре Тана
- Дизайнер Андре Тан виокремив модні гольфи на осінь, включаючи кашемірові, класичні чорні, з принтом, до коліна та яскраві кольорові.
- Кожен тип гольфу пропонує різні стилізації, від поєднання з джинсами до носіння як самостійного одягу з високими чоботами.
Осінь вже в самому розпалі, тож модний дизайнер Андре Тан вирішив виокремити головні тенденції серед гольфів. Улюблені футболки й легкі сорочки в жовтні вже можна відкладати й робити ставку на теплішу річ.
Кожного сезону модна індустрія пропонує значну кількість цікавих речей, тож дівчатам залишається вибрати для себе одяг, який найбільше пасуватиме до їхнього стилю, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
Дизайнер постійно ділиться зі своїми прихильниками модними лайфхаками, тож цього разу вирішив розповісти про значущі гольфи на осінній сезон.
Які гольфи в моді восени?
Гольф з кашеміру
Ця річ є дуже м’якою й приємною до тіла. Такі гольфи легко поєднуються зі штанами, джинсами, спідницями чи шортами.
Класичний чорний гольф
За словами дизайнера, такий светр є базовим елементом осінньо-зимового сезону. Гольф додає образу зухвалості, стриманості та елегантності. Цей гольф красиво стилізується зі штанами палаццо та джинсами.
Гольф з принтом
Обирайте на цю осінь гольф зі смужками, квітами чи геометричними фігурами. Така річ точно допоможе розбавити ваш образ.
Гольф до коліна
Такий гольф можна сміливо стилізувати з високими чоботами на підборах й носити річ соло замість сукні.
Кольоровий гольф
Андре Тан зазначає, що яскравий гольф на осінь є справжньою необхідністю. Дизайнер пропонує обирати соковиті відтінки, щоб додати кольору осіннім буденним дням.
Восени в моді також трикотажний светр, який у 90-х роках був символом стилю преппі й університетів американської Ліги плюща, пише Vogue. У треді буде V-подібний виріз светра, під низ якого можна одягати сорочку. Таке поєднання колись обожнювали студенти, а мода на нього знову повертається.
Який ще поради дав Андре Тан?
Андре Тан рекомендує на осінь 2025 обирати шкіряні штани, штани з високою талією, джогери, штани кльош та класичні темно-сині штани.
Кожен тип штанів має свої особливості: шкіряні додають зухвалості, штани з високою талією подовжують ноги, джогери забезпечують комфорт, штани кльош додають жіночності, а темно-сині класичні — елегантні.
