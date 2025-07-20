Трендове фарбування, яке сподобається всім: цей блонд виглядає неймовірно
- У 2025 році популярним стало фарбування волосся в стилі milkshake blonde.
- Відомі особистості, такі як Айріс Лоу і Еддісон Рей, обирають різні відтінки milkshake blonde, від класичної ванілі до теплого полуничного.
У 2025 році в моду увійшов незвичайний блонд – milkshake blonde. Його головна особливість схована у назві.
Milkshake blonde виглядає як справжній мілкшейк. Він може бути дуже різним, як "солодко-ванільним", так і "полуничним", пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як зробити модне фарбування milkshake blonde?
Фарбування milkshake blonde. може виконуватись у різних відтінках. Його головною особливістю є "багатошаровість" кольорів. Вдале поєднання одразу декількох світлих відтінків створює неймовірний ефект.
Цікаво! Таке фарбування насправді не є новинкою. Воно повернулось до нас з 00-х.
Це фарбування можна сміливо назвати універсальним. Воно ідеально підійде під будь-який стиль, тип волосся та спосіб життя.
Зверніть увагу! Саме milkshake blonde стане чудовим варіантом для власниць дуже світлого або ж знебарвленого волосся, яке необхідно регулярно тонувати, щоб не було жовтизни.
Світлий вершковий відтінок milkshake blonde може бути дуже різним. Наприклад, модель Айріс Лоу обирає для себе класику – ваніль. А от співачка Еддісон Рей надає перевагу теплому відтінку з легкими полуничними нотками.
Якщо для створення цього фарбування ви вирішили освітлити волосся, не варто нехтувати правилами для догляду:
- використовуйте відновлювальні маски та кондиціонери;
- оберігайте волосся у сонячні дні, зокрема, завдяки головним уборам;
- на ніч робіть "захисну" зачіску (підійде і звичайна косичка).