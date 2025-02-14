Закохаєте з першого погляду: 5 ідей макіяжу для дівчат на День Валентина

Незалежно від того, в якому статусі ви перебуваєте, рекомендуємо сьогодні створити для себе романтичний макіяж, який неймовірно сподобається вашому бойфренду, чи майбутньому обранцю. Beauty-інфлюенсерки зняли поетапний гайд, тож вам доведеться лише повторити мейк.

Якщо ви зустрічаєте День закоханих наодинці, з подругами чи з коханою людиною, повторіть для себе тематичний Valentine’s Day, який однозначно покращить вам настрій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Окрім того, такий макіяж стане чудовим приводом зробити класні фото.

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Є 5 трендових ідей макіяжу на 14 лютого, тому вибирайте зі списку те, що підходить вам по характеру та стилю вбрання.

Рожеве сяйво

Цей макіяж передбачає плавне розтушовування, стрілки, нанесення тіней та мерехтливий спаркл на повіках. Техніка є простою у виконанні та виграшно виглядає в будь-якому колірному варіанті. Не забудьте доповнити макіяж свіжим рум’янцем та нюдовою помадою чи блиском.

Стрілки кольору бургунді

Цей трендовий відтінок просто ідеально підходить для тематичного макіяжу на День Валентина. Бургунді чудово пасує для зелених та карих очей, оскільки максимально розкриває їхню красу, роблячи погляд ще яскравішим. Оберіть для цього макіяжу помаду в тон чи скористайтеся відтінковим блиском.

Макіяж з сердечками

У цьому мейку потрібно скористатися основним прийомом – контурами у вигляді сердечок. Такий макіяж підійде на побачення з коханим чи на зустріч з подругами.

Акцентний рум’янець

Цей макіяж – ідеальна класика без видимих меж кольору з висвітленням у внутрішніх куточках. Додайте на губи ефектний блиск з чітко промальованим контуром та яскравими рожевими рум’янами.

Puprple glam

Для тих, хто хоче створити для себе оригінальний макіяж, пропонуємо зробити ставку на фіолетовий колір. Рухомі повіки прикрасьте мерехтливим шимером, а на губи нанесіть помаду й блиск одного тону.

Якщо сьогодні у вас ще запланований візит до майстра манікюру, тоді рекомендуємо зробити нігті з романтичним вайбом, які охоплюють сердечка, комбінації рожевого та червоного кольорів, яскравий червоний, різнокольорові та вогняні серця.