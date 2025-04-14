Як підкреслити карі очі за допомогою макіяжу: поради від візажистів зірок

Карі очі можна підкреслити за допомогою багатьох відтінків й створити красивий макіяж. Макіяж для карих очей – це ідеальне поле для експериментів з кольорами й текстурами. Відтінок чудово гармоніює з різними кольорами.

Розмаїття карих відтінків є надзвичайно великим – від світлих горіхових до насичених шоколадних, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Є карі очі із золотистими вкрапленнями, мідними переливами чи глибоким темним тоном.

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Макіяж треба починати із нанесення праймера на повіки. Далі треба правильно поєднати відтінки. Першим має йти нейтральний, який наноситься як база, а далі темний відтінок наноситься на зовнішній кутик та складку повіки для надання глибини. Світлий та сяючий відтінок на внутрішньому куті по центру повіки здатен відкрити погляд.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли про 5 тенденцій у макіяжі, які будуть актуальними цієї весни.

Візажисти радять навіть в простому макіяжі використовувати каял чи темну підводку, щоб підкреслити форму ока. Підбір тіней залежить від відтінку шкіри, волосся та очей. Білявкам пасуватимуть ніжні тони, брюнеткам підійдуть золотисті та кавові відтінки.

Ніжний макіяж

Для створення легкого образу найкраще обирати нейтральні тони – персиковий чи пудрово-рожевий, які легко розтушовуються.

Літній макіяж

На літню вечірку можна зробити макіяж з блискітками. Срібло та золото стане акцентом на центрі повіки чи внутрішнього кутика ока, відкриє погляд та додасть сяйва.

Макіяж для маленьких карих очей

Для візуального збільшення очей, радимо використовувати світлі тіні в центрі повіки, щоб створити ілюзію об’єму. Зовнішній кутик варто підкреслити темними матовими тінями для м’якого контрасту.

Вечірній макіяж

На вечір варто використовувати драматичний, глибокий макіяж у вигляді стрілок чи smoky eyes. Для більшої виразності радимо додати чорний олівець на слизовій.

Золотий чи мідний макіяж

Макіяж золотого чи мідного відтінку особливо є доречним для свят й створює рідкий ефект на повіках, тому вони виглядають так, наче вкриті золотом.