Разнообразие карих оттенков является чрезвычайно большим – от светлых ореховых до насыщенных шоколадных, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Есть карие глаза с золотистыми вкраплениями, медными переливами или глубоким темным тоном.

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Макияж надо начинать с нанесения праймера на веки. Далее надо правильно совместить оттенки. Первым должен идти нейтральный, который наносится как база, а дальше темный оттенок наносится на внешний угол и складку века для придания глубины. Светлый и сияющий оттенок на внутреннем углу по центру века способен открыть взгляд.

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Визажисты советуют даже в простом макияже использовать каял или темную подводку, чтобы подчеркнуть форму глаза. Подбор теней зависит от оттенка кожи, волос и глаз. Блондинкам подойдут нежные тона, брюнеткам подойдут золотистые и кофейные оттенки.

Нежный макияж

Для создания легкого образа лучше выбирать нейтральные тона – персиковый или пудрово-розовый, которые легко растушевываются.

Летний макияж

На летнюю вечеринку можно сделать макияж с блестками. Серебро и золото станет акцентом на центре века или внутреннего уголка глаза, откроет взгляд и придаст сияния.

Макияж для маленьких карих глаз

Для визуального увеличения глаз, советуем использовать светлые тени в центре века, чтобы создать иллюзию объема. Внешний уголок стоит подчеркнуть темными матовыми тенями для мягкого контраста.

Вечерний макияж

На вечер стоит использовать драматический, глубокий макияж в виде стрелок или smoky eyes. Для большей выразительности советуем добавить черный карандаш на слизистой.

Золотой или медный макияж

Макияж золотого или медного оттенка особенно уместен для праздников и создает жидкий эффект на веках, поэтому они выглядят так, как будто покрыты золотом.