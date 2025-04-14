Разнообразие карих оттенков является чрезвычайно большим – от светлых ореховых до насыщенных шоколадных, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Есть карие глаза с золотистыми вкраплениями, медными переливами или глубоким темным тоном.
Читайте также Одно копеечное средство, которое поможет сделать взгляд более выразительным: добавьте его в косметичку
Макияж надо начинать с нанесения праймера на веки. Далее надо правильно совместить оттенки. Первым должен идти нейтральный, который наносится как база, а дальше темный оттенок наносится на внешний угол и складку века для придания глубины. Светлый и сияющий оттенок на внутреннем углу по центру века способен открыть взгляд.
К слову! В нашем материале мы рассказали о 5 тенденциях в макияже, которые будут актуальными этой весной.
Визажисты советуют даже в простом макияже использовать каял или темную подводку, чтобы подчеркнуть форму глаза. Подбор теней зависит от оттенка кожи, волос и глаз. Блондинкам подойдут нежные тона, брюнеткам подойдут золотистые и кофейные оттенки.
Нежный макияж
Для создания легкого образа лучше выбирать нейтральные тона – персиковый или пудрово-розовый, которые легко растушевываются.
Летний макияж
На летнюю вечеринку можно сделать макияж с блестками. Серебро и золото станет акцентом на центре века или внутреннего уголка глаза, откроет взгляд и придаст сияния.
Макияж для маленьких карих глаз
Для визуального увеличения глаз, советуем использовать светлые тени в центре века, чтобы создать иллюзию объема. Внешний уголок стоит подчеркнуть темными матовыми тенями для мягкого контраста.
Вечерний макияж
На вечер стоит использовать драматический, глубокий макияж в виде стрелок или smoky eyes. Для большей выразительности советуем добавить черный карандаш на слизистой.
Золотой или медный макияж
Макияж золотого или медного оттенка особенно уместен для праздников и создает жидкий эффект на веках, поэтому они выглядят так, как будто покрыты золотом.