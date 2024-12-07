Old Money чи Smokey Eyes: який макіяж зробити на Новий рік

До Нового року залишається з кожним днем все менше часу, тож варто подбати не лише про одяг, але й про зачіску чи макіяж. Якщо з двома першими варіантами ми розібралися, то щодо макіяжу часом важко визначитися. Щоб мінімізувати зусилля в пошуках того самого мейкапу, радимо звернути увагу на кілька важливих порад.

Щоб відтворити ці макіяжі, не обов’язково записуватися до візажиста, оскільки їх можна відтворити вдома, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Святковий новорічний макіяж здатен додати новорічного настрою й створити неймовірний вигляд, тож далі розповімо, як саме його потрібно робити.

Читайте також Створюємо розкішний новорічний образ: стилістка розповіла основні правила

Який макіяж зробити на Новий рік 2025

Тут важливо розуміти одне правило. Основою будь-якого ідеального макіяжу є рівний та сяючий тон шкіри, тож завдяки ньому всі ваші макіяжі будуть бездоганними.

Варіант №1

У новорічну ніч хочеться додати в макіяж багато блискіток, тому наносьте їх на повіки та навіть волосся, щоб сяяти й бути в центрі уваги.

Варіант №2

Навіть в новорічну ніч красиво буде виглядати натуральний макіяж очей з соковитим червоним кольором губ. Ефектні вуста виглядатимуть елегантно та святково.



Створюйте на Новий рік красивий макіяж губ / Фото Pinterest

Варіант №3

Візажисти радять скористатися кремовими рум’янами й помадою глибокого рожевого кольору. Нанесіть рум’яна на щоки, а помаду на губи. Ніжний макіяж чудово підійде до вишуканих суконь.

Варіант №4

Навіть взимку не варто забувати про ефектний макіяж смокі-айс. Візьміть темний олівець для очей й заповніть слизову та смужку вздовж росту вій, легенько розтушуйте й закріпіть улюбленими тінями. Найкраще підійдуть коричневі тіні. На середину повіки треба нанести хайлайтер й сяючий світлий відтінок тіней. Далі промалюйте вії й нанесіть ніжний блиск для губ.

Варіант №5

Спробуйте підкреслити очі різнокольоровими стрілками чи доповнити макіяж кольоровою тушшю для вій. Підводка може бути зеленою чи червоною, щоб макіяж вмить став святковим.



Кольорові стрілки мають красивий вигляд на Новий рік / Фото Pinterest

Варіант №6

Сміливі дівчата можуть створити для себе монохромний макіяж очей яскравого кольору. Такий варіант підійде для сміливої дівчини, яка не боїться соковитих кольорів.

У новорічну ніч ви можете експериментувати так, як вам заманеться. Шукайте різне натхнення серед робіт візажистів чи знаходиться щось цікаве на просторах інтернету чи пінтереста.