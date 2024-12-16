Корейський манікюр і повернення класики: тренди nail-дизайну на новий сезон

Уже за кілька тижнів нас чекає 2025 рік, а разом з ним нові тенденції, які стосуватимуться вбрання, макіяжу та манікюру. У Новому році нас чекають вже знайомі нам дизайни й такі, які ми почнемо робити вперше.

Модницям завжди хочеться першими випробувати нові трендові позиції, а манікюр є важливою частиною образу, пише 24 Канал. Вже з нового року в моду увійде цікавий дизайн нігтів, який підійде лише для сміливих дівчат. А ті, хто любить класику та мінімалізм зможуть насолодитись бездоганними кольорами нігтів, які виглядають дорого й ефектно.

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Глазуровані нігті

Цей дизайн манікюру нам відомий. Колір лаку повинен бути у світлих тонах з додаванням блискіток на фініші, який називається втирка. У результаті ви отримаєте нігті блискучі, наче перлинки. Такий манікюр особливо трендовим стане влітку, коли захочеться додати своїм образам більше морської тематики. Обожнюють такі нігті всі селебретіз і модні інфлюенсери.

Нігті у відтінку бургунді

Цієї осені в моду увійшов відтінок бургунді, втім він не став мікротрендом, а перейде з нами в наступний рік. Рекомендуємо наносити лак темного відтінку бургунді взимку та на початку весни. Він ідеально впишеться до образів на основі чорного чи коричневого пальта й додасть образам розкоші.

Корейський манікюр

Такий манікюр є неймовірно популярним у світі. В моду він почав входити в Україні ще травні цього року, але ще не завоював своїх прихильниць. Nail-експерти кажуть, що це станеться вже 2025 року. Манікюр вирізняється сміливим дизайном, абстрактними та опуклими об'ємними конструкціями на нігтях, і вигляд кожного нігтя зазвичай не повторюється.

Якщо заглиблюватися більше в актуальні дизайни манікюрів, то френч залишиться таким ж трендовим, як завжди. Заради різноманіття луночки білого кольору можна змінювати на інші відтінки. У моді будуть класичні відтінки, які завжди є актуальними незалежно від сезону – це світлі, яскраві й темні кольори, які пасують до нігтів будь-якої форми.