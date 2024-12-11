Це стосується не лише стрижок, фарбування волосся, покупок, але й навіть манікюру, пише 24 Канал. Якщо оминати фази Місяця, які змінюються постійно в датах, а звертатися до певних днів, які енергетично сприяють тому, щоб життя приносило хороші події, то можна залучити чимало позитивних емоцій.

До теми Календар фарбування волосся на 2025 рік: дні, які привернуть в життя щастя та успіх

Манікюр зроблений у певний день здатен привернути хороші події. Похід до майстра манікюру дозволить вам залучити у своє життя щось хороше: познайомитися з хорошими людьми, отримати похвалу чи премію на роботі, вирішити складні питання тощо.

Для тих жінок, які вірять в дати і їхні властивості, пропонуємо календар манікюру на 2025 рік на всі місяці – від січня до грудня.

Січень

Сприятливі дати: 7, 11, 16, 20, 23, 28

У цей місяць можна робити яскравий святковий манікюр з різними блискітками чи зимовими малюнками.

Лютий

Сприятливі дати: 5, 10, 14, 18, 22, 26

У лютому зробіть акцент на ніжних відтінках червоного чи рожевого кольору, а також не забувайте про ефектний бордовий. Ці кольори пасуватимуть до Дня Валентина.

Березень

Сприятливі дати: 6, 11, 15, 19, 24, 29

З початком весни створюйте нігті в пастельних тонах з додаванням чогось свіжого та красивого – маленьких квітів на нігтях чи зелені.

Квітень

Сприятливі дати: 4, 9, 13, 17, 21, 26

У квітні можете зробити мінімалістичний манікюр. Колір обирайте будь-який, залишивши акцент на простоті й красі.

Травень

Сприятливі дати: 5, 10, 14, 18, 23, 27

Травень підійде для створення ніжних нюдових чи яскравих кольорів, якщо вам вже захочеться додати більше чогось красивого перед початком літа.

Червень

Сприятливі дати: 3, 8, 12, 16, 21, 25

У перший місяць літа використовуйте будь-який яскравий колір. Він буде привертати увагу оточуючих.

Липень

Сприятливі дати: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29

Середина літа підходить для ніжних блакитних тонів, красивих морських мотивів – манікюру з втиркою чи перлинками.

Серпень

Сприятливі дати: 5, 9, 13, 18, 22, 27

Кінець літа підходить для золотистих та коралових відтінків. Можна цього місяця створювати цікаві й незвичні дизайни.

Вересень

Сприятливі дати: 1, 6, 10, 14, 19, 23, 28

У вересні робіть ставку на базові осінні кольори – бордовий, шоколадний, чорний чи хакі. Вони чудово підійдуть під осінні образи.

Жовтень

Сприятливі дати: 4, 9, 13, 17, 21, 26, 30

Жовтень сприятливий для матових відтінків та мінімалістичного дизайну. Від довгих та яскравих нігтів краще відмовитися.

Листопад

Сприятливі дати: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29

Напередодні свят дозвольте собі зробити будь-які нігті, які вам захочеться. Немає чогось конкретного – слухайте себе та свої бажання.

Грудень

Сприятливі дати: 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30

У грудні зробіть цікавий новорічний чи різдвяний дизайн у білому, червоному чи зеленому кольорі.

Астрологи не радять робити манікюр в дні, коли Місяць є Молодиком чи тоді, коли він буде Повним. Усі інші дати є ідеальними для того, щоб подарувати собі гарний настрій та привернути в життя хороші події.