Це стосується не лише стрижок, фарбування волосся, покупок, але й навіть манікюру, пише 24 Канал. Якщо оминати фази Місяця, які змінюються постійно в датах, а звертатися до певних днів, які енергетично сприяють тому, щоб життя приносило хороші події, то можна залучити чимало позитивних емоцій.
До теми Календар фарбування волосся на 2025 рік: дні, які привернуть в життя щастя та успіх
Манікюр зроблений у певний день здатен привернути хороші події. Похід до майстра манікюру дозволить вам залучити у своє життя щось хороше: познайомитися з хорошими людьми, отримати похвалу чи премію на роботі, вирішити складні питання тощо.
Для тих жінок, які вірять в дати і їхні властивості, пропонуємо календар манікюру на 2025 рік на всі місяці – від січня до грудня.
Січень
Сприятливі дати: 7, 11, 16, 20, 23, 28
У цей місяць можна робити яскравий святковий манікюр з різними блискітками чи зимовими малюнками.
Лютий
Сприятливі дати: 5, 10, 14, 18, 22, 26
У лютому зробіть акцент на ніжних відтінках червоного чи рожевого кольору, а також не забувайте про ефектний бордовий. Ці кольори пасуватимуть до Дня Валентина.
Березень
Сприятливі дати: 6, 11, 15, 19, 24, 29
З початком весни створюйте нігті в пастельних тонах з додаванням чогось свіжого та красивого – маленьких квітів на нігтях чи зелені.
Квітень
Сприятливі дати: 4, 9, 13, 17, 21, 26
У квітні можете зробити мінімалістичний манікюр. Колір обирайте будь-який, залишивши акцент на простоті й красі.
Травень
Сприятливі дати: 5, 10, 14, 18, 23, 27
Травень підійде для створення ніжних нюдових чи яскравих кольорів, якщо вам вже захочеться додати більше чогось красивого перед початком літа.
Червень
Сприятливі дати: 3, 8, 12, 16, 21, 25
У перший місяць літа використовуйте будь-який яскравий колір. Він буде привертати увагу оточуючих.
Липень
Сприятливі дати: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29
Середина літа підходить для ніжних блакитних тонів, красивих морських мотивів – манікюру з втиркою чи перлинками.
Серпень
Сприятливі дати: 5, 9, 13, 18, 22, 27
Кінець літа підходить для золотистих та коралових відтінків. Можна цього місяця створювати цікаві й незвичні дизайни.
Вересень
Сприятливі дати: 1, 6, 10, 14, 19, 23, 28
У вересні робіть ставку на базові осінні кольори – бордовий, шоколадний, чорний чи хакі. Вони чудово підійдуть під осінні образи.
Жовтень
Сприятливі дати: 4, 9, 13, 17, 21, 26, 30
Жовтень сприятливий для матових відтінків та мінімалістичного дизайну. Від довгих та яскравих нігтів краще відмовитися.
Листопад
Сприятливі дати: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29
Напередодні свят дозвольте собі зробити будь-які нігті, які вам захочеться. Немає чогось конкретного – слухайте себе та свої бажання.
Грудень
Сприятливі дати: 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30
У грудні зробіть цікавий новорічний чи різдвяний дизайн у білому, червоному чи зеленому кольорі.
Астрологи не радять робити манікюр в дні, коли Місяць є Молодиком чи тоді, коли він буде Повним. Усі інші дати є ідеальними для того, щоб подарувати собі гарний настрій та привернути в життя хороші події.