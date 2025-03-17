Ідея манікюру, яка підкорить серця модниць у 2025 році: не пропустіть

Цьогоріч у моді будуть яскраві варанти манікюру. Зокрема і оригінальні композиції з цікавим дизайном.

Необов'язково, аби на нігтях був якийсь складний орнамент. Гарно виглядатимуть і мінімалістичні малюнки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Чи треба морозити колготки, щоб вони не рвалися: відповідь здивує багатьох

Який манікюр буде в моді

В моду знову повернеться ефект мармуру. Трендовими будуть різноманітні варіації такого дизайну.

Безумовно, хорошою ідеєю стане незмінна класика. Ефект мармуру у зеленому кольорі виглядає дуже ефектно. Такі нігтики візуально нагадують малахіт.

Справжньою феєрією може стати цей манікюр у голубих відтінках. Адже такі нігтики нагадуватимуть довершений морський пейзаж.

Якщо ви надаєте перевагу стриманому манікюру, не варто відмовлятися від такого виду дизайну. Дуже гарно виглядає ледь помітний ефект мармуру на нігтях.

Зверніть увагу! Мармуровий манікюр особливо вишукано виглядає на довгих нігтях.