Необязательно, чтобы на ногтях был какой-то сложный орнамент. Хорошо будут смотреться и минималистичные рисунки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой маникюр будет в моде

В моду снова вернется эффект мрамора. Трендовыми будут разнообразные вариации такого дизайна.

Безусловно, хорошей идеей станет неизменная классика. Эффект мрамора в зеленом цвете выглядит очень эффектно. Такие ноготки визуально напоминают малахит.

Настоящей феерией может стать этот маникюр в голубых оттенках. Ведь такие ноготки будут напоминать потрясающий морской пейзаж.

Если вы предпочитаете сдержанный маникюр, не стоит отказываться от такого вида дизайна. Очень хорошо смотрится едва заметный эффект мрамора на ногтях.

Обратите внимание! Мраморный маникюр особенно изысканно смотрится на длинных ногтях.