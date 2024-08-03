Тренд цього літа: Кендалл Дженнер обирає "полуничний" манікюр – спробуйте і ви

Відома американська модель Кендалл Дженнер – справжня трендсетерка. Вона постійно створює нові тенденції у світі моди, які всі дуже швидко підхоплюють.

Цього літа Кендалл привернула увагу до простого, але яскравого манікюру. Мовиться про нігті у червоних відтінках.

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"Полуничний" манікюр – тренд цього літа

Через особливості професії 28-річна Кендалл не може декорувати нігті, використовуючи хромовані лаки чи об'ємні фігури. Тому вона експериментує з кольором.

Цього разу зірка вирішила повернути тренд на дизайни із літнім "полуничним" відтінком. Кендалл надала нігтям природної квадратної форми та покрила їх червоним лаком.

Красуня продемонструвала модний дизайн у своєму інстаграмі. Такі яскраві нігті неймовірно добре поєдналися зі схожим купальником. Без сумніву, червоний манікюр – абсолютно поза часом.

Окрім того, Кендалл Дженнер з'явилася з такими ж нігтями на святковому заході дому моди Gucci, що відбувався у Лос-Анджелесі. Яскраво-червоний колір манікюру контрастував з її однотонною сукнею.

Тому не вагайтеся – попри простий зовнішній вигляд, "полуничний" дизайн ідеально підійде для літнього сезону та не втратить актуальності у майбутньому.