На "Оскарі" показали 3 основні тренди манікюру у 2025 році

Манікюр є важливою частиною образу. На церемонії "Оскар" зірки часто створюють цікаві акценти саме через прикрашання нігтів різними способами.

Цьогоріч на "Оскарі" зірки продемонстрували абсолютно різні трендові варіанти манікюру, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр зараз в моді

Extravaganza

У 2025 році трендовим буде екстравагантний манікюр з різноманітними деталями. Як приклад можна навести нігті Сінтії Еріво.

Манікюр акторки багатий на деталі і сенси. Як показує практика, вмілий майстер може розказати цілу історію через малюнки на нігтях.

Голлівудська класика

Голлівудська класика завжди залишатиметься в тренді. Саме завдяки червоним нігтям можна створити вдалий акцент.

Натуральні нігтики

У тренді нігтики, які візуально виглядають наче на них зовсім немає манікюру.

Не менш модними є і варіанти, де манікюр виконаний у натуральних кольорах. При цьому, довжина нігтів не має значення.

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