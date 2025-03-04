На "Оскарі" показали 3 основні тренди манікюру у 2025 році
- На "Оскарі" 2025 року зірки продемонстрували тренди манікюру.
- В моді як екстравагантні деталі, так і голлівудська класика.
Манікюр є важливою частиною образу. На церемонії "Оскар" зірки часто створюють цікаві акценти саме через прикрашання нігтів різними способами.
Цьогоріч на "Оскарі" зірки продемонстрували абсолютно різні трендові варіанти манікюру, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр зараз в моді
- Extravaganza
У 2025 році трендовим буде екстравагантний манікюр з різноманітними деталями. Як приклад можна навести нігті Сінтії Еріво.
Манікюр акторки багатий на деталі і сенси. Як показує практика, вмілий майстер може розказати цілу історію через малюнки на нігтях.
- Голлівудська класика
Голлівудська класика завжди залишатиметься в тренді. Саме завдяки червоним нігтям можна створити вдалий акцент.
- Натуральні нігтики
У тренді нігтики, які візуально виглядають наче на них зовсім немає манікюру.
Не менш модними є і варіанти, де манікюр виконаний у натуральних кольорах. При цьому, довжина нігтів не має значення.
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