Церемонія вийшла дуже насиченою. Зірки обирали абсолютно різні образи, звертаючись як до трендів, так і до старої-доброї класики Голлівуду, пише 24 Канал.

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5 найцікавіших образів з премії "Оскар"

Демі Мур

Демі Мур цьогоріч з'явилася у шикарній сукні в кольорі металік від Armani Privé. Образ доповнювали масивні аксесуари: браслет та сережки.

Варто зазначити, що цьогоріч багато зірок обирали металізоване покриття як основу для своїх образів.

Аріана Гранде

Аріана Гранде знову обрала для себе ніжний образ. Її сукня від Schiaparelli була у пудрово-рожевому кольорі.

Доповнили образ мініатюрні аксесуари та стильна зібрана зачіска. Особливої уваги заслуговує цікавий силует сукні Аріани.

Сінтія Еріво

Сінтія Еріво цьогоріч обрала для себе сукню від Louis Vuitton. Акторка виглядала наче персонажка з казки. Сукню у стилі Вікторіанської епохи вдало доповнили елементи сучасності – прикраси і об'ємний манікюр.

Ясмін Фінні

Ясмін Фінні з'явилась на церемонії у образі від у Harris Reed. Родзинкою її луку стало пір'я, яким була декорована сукня

Ліса

Ліса з'явилась у цікавому образі від Mark Gong. Вона одягнула сукню-смокінг та довгу білу сорочку.

На ногах у співачки були класичні штани кльош. Родзинки образу додала червона квітка на грудях.



Як виглядала Ліса на Оскарі 2025 / Фото Getty Images

Цікаво! Україну цьогоріч представляла стрічка "Порцелянова війна", номінована в категорії "Найкращий документальний фільм".