Церемонія вийшла дуже насиченою. Зірки обирали абсолютно різні образи, звертаючись як до трендів, так і до старої-доброї класики Голлівуду, пише 24 Канал.
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5 найцікавіших образів з премії "Оскар"
- Демі Мур
Демі Мур цьогоріч з'явилася у шикарній сукні в кольорі металік від Armani Privé. Образ доповнювали масивні аксесуари: браслет та сережки.
Варто зазначити, що цьогоріч багато зірок обирали металізоване покриття як основу для своїх образів.
- Аріана Гранде
Аріана Гранде знову обрала для себе ніжний образ. Її сукня від Schiaparelli була у пудрово-рожевому кольорі.
Доповнили образ мініатюрні аксесуари та стильна зібрана зачіска. Особливої уваги заслуговує цікавий силует сукні Аріани.
- Сінтія Еріво
Сінтія Еріво цьогоріч обрала для себе сукню від Louis Vuitton. Акторка виглядала наче персонажка з казки. Сукню у стилі Вікторіанської епохи вдало доповнили елементи сучасності – прикраси і об'ємний манікюр.
- Ясмін Фінні
Ясмін Фінні з'явилась на церемонії у образі від у Harris Reed. Родзинкою її луку стало пір'я, яким була декорована сукня
- Ліса
Ліса з'явилась у цікавому образі від Mark Gong. Вона одягнула сукню-смокінг та довгу білу сорочку.
На ногах у співачки були класичні штани кльош. Родзинки образу додала червона квітка на грудях.
Як виглядала Ліса на Оскарі 2025 / Фото Getty Images
Цікаво! Україну цьогоріч представляла стрічка "Порцелянова війна", номінована в категорії "Найкращий документальний фільм".