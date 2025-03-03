Церемония получилась очень насыщенной. Звезды выбирали совершенно разные образы, обращаясь как к трендам, так и к старой-доброй классике Голливуда, пишет 24 Канал.
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5 самых интересных образов с премии "Оскар"
- Деми Мур
Деми Мур в этом году появилась в шикарном платье в цвете металлик от Armani Privé. Образ дополняли массивные аксессуары: браслет и серьги.
Стоит отметить, что в этом году многие звезды выбирали металлизированное покрытие как основу для своих образов.
- Ариана Гранде
Ариана Гранде снова выбрала для себя нежный образ. Ее платье от Schiaparelli было в пудрово-розовом цвете.
Дополнили образ миниатюрные аксессуары и стильная собранная прическа. Особого внимания заслуживает интересный силуэт платья Арианы.
- Синтия Эриво
Синтия Эриво в этом году выбрала для себя платье от Louis Vuitton. Актриса выглядела как персонажка из сказки. Платье в стиле Викторианской эпохи удачно дополнили элементы современности – украшения и объемный маникюр.
- Ясмин Финни
Ясмин Финни появилась на церемонии в образе от Harris Reed. Изюминкой ее лука стали перья, которыми было декорировано платье
- Лиса
Лиса появилась в интересном образе от Mark Gong. Она надела платье-смокинг и длинную белую рубашку.
На ногах у певицы были классические брюки клеш. Изюминки образу добавил красный цветок на груди.
Как выглядела Лиса на Оскаре 2025 / Фото Getty Images
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