Церемония получилась очень насыщенной. Звезды выбирали совершенно разные образы, обращаясь как к трендам, так и к старой-доброй классике Голливуда, пишет 24 Канал.

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5 самых интересных образов с премии "Оскар"

Деми Мур

Деми Мур в этом году появилась в шикарном платье в цвете металлик от Armani Privé. Образ дополняли массивные аксессуары: браслет и серьги.

Стоит отметить, что в этом году многие звезды выбирали металлизированное покрытие как основу для своих образов.

Ариана Гранде

Ариана Гранде снова выбрала для себя нежный образ. Ее платье от Schiaparelli было в пудрово-розовом цвете.

Дополнили образ миниатюрные аксессуары и стильная собранная прическа. Особого внимания заслуживает интересный силуэт платья Арианы.

Синтия Эриво

Синтия Эриво в этом году выбрала для себя платье от Louis Vuitton. Актриса выглядела как персонажка из сказки. Платье в стиле Викторианской эпохи удачно дополнили элементы современности – украшения и объемный маникюр.

Ясмин Финни

Ясмин Финни появилась на церемонии в образе от Harris Reed. Изюминкой ее лука стали перья, которыми было декорировано платье

Лиса

Лиса появилась в интересном образе от Mark Gong. Она надела платье-смокинг и длинную белую рубашку.

На ногах у певицы были классические брюки клеш. Изюминки образу добавил красный цветок на груди.



Как выглядела Лиса на Оскаре 2025 / Фото Getty Images

Интересно! Украину в этом году представляла лента "Фарфоровая война", номинирована в категории "Лучший документальный фильм".