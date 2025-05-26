Від них неможливо відірвати погляд: ідеї манікюру, які має спробувати кожна

Цьогоріч у моді рожевий. Багато дизайнерів зробили його одним з основних у своїх колекціях. Не відстають і тренди в манікюрі.

Рожеві нейл-дизайни стануть справжнім хітом літа 2025. При чому, актуальними будуть різноманітні варіації, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Варіанти стильного манікюру у рожевому кольорі

Смачний маршмелоу

Ніжний рожевий відтінок прекрасно підійде під будь-який образ. До того ж він чудово буде дивитись як на коротких, так і довгих нігтях.

Рожеве дзеркало

За допомогою втирки можна створити оригінальний дизайн. Такий манікюр нагадуватиме дзеркало. Прекрасний варіант для тих, хто любить яскраві акценти в образі.

Мереживний френч

Забудьте про класичний френч. Додайте декілька оригінальних деталей і насолоджуйтесь тим, як цікаво виглядає такий манікюр.

Контрастні банти

У 2025 році банти і надалі залишаються в тренді. Цей принт сподобається навіть тим, хто надає перевагу стриманим дизайнам.

Аби цей манікюр виглядав більш оригінальним, можна зробити принт та основу контрастними. Необов'язково оформлювати таким чином усі нігті, достатньо створити акцент на декількох.