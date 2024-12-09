Кожній дівчині дуже важливо в новорічну ніч виглядати на всі 100, тому без красивого манікюру не обійтися, пише 24 Канал. На початку грудня варто не забути записатися до майстра манікюру, а після цього радимо обрати для себе ефектний варіант, який пасуватиме до вашого образу.

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Стильний манікюр здатен підкреслити індивідуальність та налаштувати на святковий лад. Часу з вибором святкового дизайну є ще достатньо, тому ми підібрали для вас найцікавіші варіанти, які зможуть доповнити чарівний святковий настрій.

Зелений манікюр

У 2025 році покровителькою за китайським календарем стане Зелена Змія, тому варто зробити манікюр саме в такому кольорі. Відтінків зеленого є безліч, тож оберіть саме той, який не буде виглядати для вас занадто яскраво. Актуальним буде темно-зелений, смарагдовий, оливковий тощо.

Червоний манікюр

Новий рік є одним з найочікуваніших свят, тому додавайте в цей період багато яскравого кольору. Червоний стане ідеальним варіантом. Це може бути не лише однотонне покриття, але й красивий дизайн, який точно вам сподобається.

Ефектний манікюр в червоному кольорі

Красивий червоний манікюр

Французький манікюр

Для тих, хто хоче мати розкішний вигляд в стилі Old Money, рекомендуємо зробити на Новий рік французький манікюр. Цей варіант дизайну є досить стильним та ефектним, тож точно вам сподобається. Френч вдало пасує до мигдалеподібної форми нігтів чи квадрату.

Ефектний французький манікюр

Ніжний французький манікюр

Манікюр з блискітками

Блискітки є важливою частиною створення новорічного образу. Це стосується не лише вбрання, але й манікюру. Саме в це свято блиск на нігтях додасть розкоші. Особливо красиво виглядають мерехтливі нігті на світлих кольорах лаку.

Молочний

Цей колір є дуже популярним, тож зможе підкреслити красу нігтів. Він доволі ніжний та ідеально підходить в зимову пору. Такий манікюр треба робити дівчатам, які люблять естетику простоти й краси.

Святковий дизайн

Неможливо перед Новим роком обійти увагою дизайн зі сніжинками, різноманітними перлинками, малюнками сніговиків, ялинки тощо. Тому пошукайте для себе щось в цьому святковому варіанті. Головне, щоб дизайн вам приносив радість та покращував настрій.

Красивий святковий манікюр

Неймовірний святковий дизайн

На Новий рік 2025 варто обрати манікюр, який поєднує святковість і актуальні тенденції. Враховуючи, що нас чекає рік Зеленої Змії за китайським календарем, у дизайні можна використовувати природні мотиви, зелені відтінки та блиск.