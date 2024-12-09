Манікюр на Новий рік 2025: святкові ідеї, які підійдуть всім дівчатам

Наближається Новий рік, тому час подумати про красивий дизайн. Не всі люблять різноманітні святкові дизайни із зимовими малюнками, тому можна цілком зосередитися на ефектних варіантах, які будуть виглядати красиво та дорого.

Кожній дівчині дуже важливо в новорічну ніч виглядати на всі 100, тому без красивого манікюру не обійтися, пише 24 Канал. На початку грудня варто не забути записатися до майстра манікюру, а після цього радимо обрати для себе ефектний варіант, який пасуватиме до вашого образу.

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Стильний манікюр здатен підкреслити індивідуальність та налаштувати на святковий лад. Часу з вибором святкового дизайну є ще достатньо, тому ми підібрали для вас найцікавіші варіанти, які зможуть доповнити чарівний святковий настрій.

Зелений манікюр

У 2025 році покровителькою за китайським календарем стане Зелена Змія, тому варто зробити манікюр саме в такому кольорі. Відтінків зеленого є безліч, тож оберіть саме той, який не буде виглядати для вас занадто яскраво. Актуальним буде темно-зелений, смарагдовий, оливковий тощо.

Червоний манікюр

Новий рік є одним з найочікуваніших свят, тому додавайте в цей період багато яскравого кольору. Червоний стане ідеальним варіантом. Це може бути не лише однотонне покриття, але й красивий дизайн, який точно вам сподобається.

Ефектний манікюр в червоному кольорі

Красивий червоний манікюр

Французький манікюр

Для тих, хто хоче мати розкішний вигляд в стилі Old Money, рекомендуємо зробити на Новий рік французький манікюр. Цей варіант дизайну є досить стильним та ефектним, тож точно вам сподобається. Френч вдало пасує до мигдалеподібної форми нігтів чи квадрату.

Ефектний французький манікюр

Ніжний французький манікюр

Манікюр з блискітками

Блискітки є важливою частиною створення новорічного образу. Це стосується не лише вбрання, але й манікюру. Саме в це свято блиск на нігтях додасть розкоші. Особливо красиво виглядають мерехтливі нігті на світлих кольорах лаку.

Молочний

Цей колір є дуже популярним, тож зможе підкреслити красу нігтів. Він доволі ніжний та ідеально підходить в зимову пору. Такий манікюр треба робити дівчатам, які люблять естетику простоти й краси.

Святковий дизайн

Неможливо перед Новим роком обійти увагою дизайн зі сніжинками, різноманітними перлинками, малюнками сніговиків, ялинки тощо. Тому пошукайте для себе щось в цьому святковому варіанті. Головне, щоб дизайн вам приносив радість та покращував настрій.

Красивий святковий манікюр

Неймовірний святковий дизайн

На Новий рік 2025 варто обрати манікюр, який поєднує святковість і актуальні тенденції. Враховуючи, що нас чекає рік Зеленої Змії за китайським календарем, у дизайні можна використовувати природні мотиви, зелені відтінки та блиск.