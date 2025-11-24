Тренди манікюру на Різдво: 5 найкращих варіантів, які зачаровують

У грудні вже варто задумуватися про святковий манікюр, який задає настрій. Манікюрні тренди зимового сезону досить витончені й здатні перетворити нігті на маленькі ювелірні акценти, що сяятимуть на Різдво.

Для тих, хто вже у пошуках красивого манікюру, радимо поспішити на запис до майстра й заодно вибрати колір та візерунок, який стане ідеальним доповненням до свята.

Як виглядають манікюрні тренди на Різдво?

Бургунді

Насичений винний колір – ідеально пасує на зимову пору. Такий універсальний відтінок підійде всім – коротким та довгим нігтям, незалежно від їхньої форми.

Перламутрове сяйво

Перламутрове покриття з переливами – елегантний манікюр на зимову пору, який нагадуватиме нам блиск гірлянд. Такий колір надасть нігтям ефекту зимового блиску, поєднуючи разом делікатність та святковість. Манікюр ідеально підійде під романтичні чи мінімалістичні аутфіти.

Ефект "котячого ока" зі святковим акцентом

Манікюр "котяче око" продовжує бути популярним. Магнетична смужка світла робить покриття багатовимірним та ефектним. На Різдво можна створити глибокі червоні чи винні відтінки.

Мінімалістична стрічка

Додати нігтям трішки святковості можна завдяки акуратній стрічці червоного кольору, що нагадує елегантні подарункові банти. Виглядають вони стримано, красиво та дуже по-святковому.

Манікюр-адвент

Креативності можна додати за допомогою манікюру, що натхненний адвент-календарем. Кожен ніготь може бути інакшим: з цифрами, символами, зірочками чи ялинкою. Такий манікюр підійде для тих, хто хоче справжнього свята на руках. Дизайн потребує багато часу та майстерності, але результат вийде приголомшливим.

Манікюр є важливою складовою доглянутих рук. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.

Який ще манікюр популярний ?