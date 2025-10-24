Омолоджуючий манікюр для жінок після 50+: виглядає дуже ефектно

Ми звикли, що візуально може омолодити образ зачіска чи макіяж, втім навіть манікюр здатен прибрати кілька зайвих років. Майстриня салону з великим досвідом розповіла про дизайн, який найкраще пасує жінкам у зрілому віці.

Власниця салону Теммі Козловскі зазначила, що найкраще візуально омолоджує руки мікрофренч, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Серед всіх кольорів лаків, саме ідеальна база й тоненька біла смужка на кінчиках нігтів – топовий варіант.

Як виглядає мікрофренч?

Французький манікюр – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Такі нігті поєднують в собі мінімалізм та сучасність, а френч однаково підходить молодим дівчатам та старшим жінкам.

Майстрині люблять робити такий манікюр жінкам, бо його універсальність дозволяє його створити на будь-яких нігтях – квадратної, овальної ми мигдалеподібної форми.



Найкращий манікюр для жінок старшого віку / Фото Pinterest

Незалежно від стилю, французький манікюр додає рукам акуратності й доглянутості. Класичний френч передбачає смужку на вільному краї нігті, а от мікрофренч передбачає дуже тонку лінію, яка й надає нігтям витонченості.



Найкращий манікюр для жінок старшого віку / Фото Pinterest

Майстриня Теммі Козловські додала, що френч чудово освіжає руки й робить нігті доглянутими. Класичний манікюр передбачає молочну, світло-рожеву та персикову базу й білими кінчиками. Для тих, хто любить креативний дизайн, то може замість білого лаку обрати будь-який колір.

Видання Vogue пише, що популярність на мікрофренч пішла від майстрині манікюру Кім Труонг. Її клієнтками є Кеті Перрі, Дженніфер Еністон, Джессіка Альба та Кортні Кардашян. Завдяки останній ідея тонкого французького манікюру розлетілася повсюди. Тепер мікротренч – це нова версія класичного френчу.

