Відчувати себе впевнено під час мандрівки можна, зокрема, завдяки улюбленим парфумам. Проте, далеко не всі з них можна взяти з собою на літак, пише 24 Канал.

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Чому деякі парфуми не можна брати на літак

Усі аеропорти світу (включно з Україною та країнами ЄС) дотримуються стандарту безпеки щодо перевезення рідин у ручній поклажі. Йдеться про такі правила:

об’єм кожної рідини не може перевищувати 100 мілілітрів чи 3,4 унції;

усі рідини мають бути в одній прозорій пластиковій сумці з застібкою.

Зверніть увагу! Загальний об'єм рідини має бути не більше 1 літра.

А от для багажу правила не такі суворі. Туди ви можете покласти і цілий флакон парфумів.



Як взяти парфуми з собою на літак / Фото Pexels

Який формат парфумів можна брати з собою на літак

Для подорожей можна обрати певний формат парфумів, який буде зручніше з собою перевозити. До прикладу:

Мініатюру парфумів

Такий формат ще називають тревел-версією. Зазвичай об'єм такого аромату – до 15 мілілітрів.

Автомайзери для парфумів

Спеціальні автомайзери можна легко придбати. Вони зручні і коштують недорого. Суть автомайзеру у тому, що ви можете влити у цей флакон улюблений аромат і користуватися ним у подорожах.



Чому ваші парфуми доведеться викинути в аеропорту / Фото Pexels

Лайфхак! Якщо ви боїтесь перевозити парфуми, спробуйте їх тверду версію. Такий варіант найзручніший та найбільш практичний для подорожей.