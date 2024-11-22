Складаємо образ на зиму: стилістка розповіла, що треба купити у грудні

Багатьом здається, що взимку важко стильно виглядати й цей період є досить рутинним, оскільки базові аутфіти складаються з джинсів, пуховика та шапки. Однак це далеко не так. Навіть у зимову пору можна мати безліч красивих образів, якщо знати, з чим саме їх стилізувати.

Теплий одяг може бути стильним, тож від базових темних кольорів та простих фасонів треба просто відійти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко.

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Щоб освіжити зимовий гардероб, варто додати до свого аутфіту всього кілька цікавих деталей.

Шарфи

Чорні шарфи – це класика, втім додайте до свого образу яскравий акцент. Обирайте аксесуар в бордовому, зеленому, синьому чи жовтому кольорі. Стилістка розповіла цікавий лайфхак. За її словами, якщо ваш верхній одяг однотонний, то треба обирати шарф із візерунком. Якщо ж пальто чи куртка мають принт — шарф потрібно обирати у нейтральному кольорі для балансу.



Красиві речі на зиму 2024/25 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Яскраві шапки

Спробуйте додати до свого гардероба шапку в нестандартному кольорі чи цікавій фактурі. В’язані шапки з об’ємною текстурою зараз у тренді, і вони легко додають правильний акцент у будь-який зимовий образ. Та для того, щоб образ був ефектним – обирайте шапку, яка є пропорційною до рис вашого обличчя.



Красиві речі на зиму 2024/25 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Рукавички та сумки

Такий аксесуар як рукавички, вже давно відповідає не про тепло, а про стиль. Додайте до свого гардероба пару з вишивкою, ґудзиками чи цікавим кроєм. Сумка теж може бути яскравим акцентом, та й зробить ваш аутфіт більш виразним. Стилістка каже, що її вибір цієї зими випав на червоні рукавички та сумку з фактурної шкіри.



Красиві речі на зиму 2024/25 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Об’ємні прикраси

Не бійтеся доповнювати свої образи великими сережками чи брошкою, якщо ви носите пальто. Ця маленька деталь зробить ваш аутфіт особливим та індивідуальним. Найкраще обирати ті прикраси, які можна носити поверх светра. Тоненькі ланцюжки до цупких речей не підходять.

За допомогою цих кількох порад, вам вдасться уникнути одноманітності в образах. Навіть такі малі акценти змінять загальне сприйняття стилю. Ваш гардероб може залишатися базовим, але деталі зроблять його цікавішим.