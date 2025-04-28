Що не можна одягати на хрестини: названо недоречний образ

Хрестини дитини є важливою подією у житті, тож на святкування варто приходити у відповідному вбранні. Хрещення дитини передбачає похід в церкву, тож потрібно дотримуватися певного дрес-коду й відмовлятися від вбрання, яке буде зовсім недоречним.

Таїнство Хрещення є важливою подією для батьків, родичів та друзів родини, пише 24 Канал. До цього свята треба підійти доволі ретельно, оскільки вигляд повинен бути в церкві стриманим та скромним.

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Як не можна одягатися на хрестини

Якихось категоричних правил щодо того, що не можна одягати на хрестини немає, але все ж таки краще відмовитися від певних речей. На хрещення зовсім не підходять дуже яскраві та кричущі кольори з принтами, особливо неонові відтінки.

Зовсім недоречно одягати до церкви речі з блискітками чи паєтками. Також не пасує одягати на хрестини відвертий одяг з глибоким декольте чи плаття-бюстьє з відкритими плечима та спиною.

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Не можна одягати на хрещення сукні з прозорих матеріалів, навіть попри те, що вони є модними. Варто також обійтися без вбрання з різними черепами чи агресивними малюнками.

Не рекомендовано обирати на хрещення порвані джинси, спортивний одяг та кросівки, оскільки це буденні й повсякденні речі, які зовсім не підходять для такого урочистого й духовного свята.

Що варто одягнути на хрестини

На Таїнство Хрещення варто одягати вбрання у світлих тонах. Це може бути вишиванка чи вишита сукня, або красивий костюм в нейтральному відтінку з білою сорочкою чи блузою. Чоловікам варто зробити ставку на базову сорочку й штани.