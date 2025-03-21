5 речей, які додають віку жінкам: викиньте, щоб не виглядати старими

Є певні речі, від яких треба відмовитися, оскільки вони додають жінкам віку. Невдало підібраний одяг візуально робить на кілька років старшими, тому потрібно знати про окремі елементи, яких краще уникати у своєму образі.

Жінка в будь-якому віці хоче мати привабливий вигляд, пише 24 Канал. Щоб завжди виглядати фантастично, треба без жодних вагань позбуватися від вбрання, яке вже віджило своє.

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Блузи дивних принтів

Усілякі блузи з квітами, метеликами чи іншими декоративними елементами – це вже пережиток минулого. Зараз варто робити ставку на класичну сорочку в білому чи блакитному кольорі, чи одягати трендовий шовковий виріб.

Трикотаж

Для тих, хто хоче виглядати молодшими, варто позбутися з гардероба трикотажних речей. Обтислі плаття підкреслюють кожен вигин й недолік, тому їх краще прибрати зі свого гардероба.

Безформні блейзери

Жакети, які не тримають форми виглядають дещо застаріло й точно нададуть вам зайвого віку. Саме тому від таких виробів треба позбутися, якщо не хочете виглядати дивно й несучасно.



Безформні блейзери додають віку / Фото Pexels

Скінні

Попри розмови щодо повернення в моду джинсів скінні, цього ще досі не сталося. Більшість моделей цього фасону всі застарілі, тому молодій дівчині такі джинси точно додадуть віку.

Футболки з малюнками

Вироби з усілякими малюнками підходять для дітей, а от жінку такі футболки можуть лише старити. Краще не носити ніяких футболок з тваринами, оскільки це не зовсім доречний вибір у дорослому віці.