Готуємося до літньої відпустки: який одяг взяти з собою у валізу

Розпочалося справжнє весняне потепління, тож чимало людей готуються до відпустки. У цей час хочеться не лише максимально відпочити, але й виглядати комфортно й легко. У цьому допоможуть речі, які варто взяти кожній дівчині у валізу.

Одяг у відпустку повинен бути універсальним, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стилісти щороку придумують мінігардероб, який ідеально впишеться у валізу та допоможе створити чимало стильних образів на кожен день.

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Є кілька безпрограшних комбінацій, які стануть ідеальними для відпустки на пляжі, в місті чи в горах.

Джинси є незамінним елементом гардероба, що відкриває можливості для модних експериментів та поєднань з різним одягом. У матеріалі ми розповіли про трендові джинси на літню пору.

Бермуди та сорочка

Цього року шорти бермуди повертаються в моду. Вони зі зручними, легкими й чудово підійдуть для прогулянки пляжем чи містом. Краще обирати світлі бежеві бермуди, які добре поєднаються з бавовняною чи лляною сорочкою. Щоб підкреслити талію можна додати пояс, шкіряні сланці й солом’яну сумку, не забувши про сонцезахисні окуляри.

Довга сукня та солом’яний капелюх

Сукня в довжині максі має ідеальний вигляд й чудово підходить для пляжу чи вечірнього виходу. Можна обирати білосніжний чи яскравий варіант. А от капелюх, шльопанці та балетки вже підійдуть для прогулянки набережною.

Білі штани та майка

Цей образ є базовим, комфортним та стильним. Білі штани вільного крою – це ідеальна база для міського образу. Їх завжди можна легко поєднати з майкою в стриманих кольорах й додати ремінь для акценту.

Сукня

З сукнею можна створити безліч цікавих комбінацій, тому радимо вдень носити її з сандалями, а ввечері – з босоніжками на підборах.

Широкі штани та сорочка

Стилісти зазначають, що смугасті штани стануть новою літньою класикою. Поєднуйте їх з легкою лляною тканиною, обирайте легеньке взуття й можна вирушати на шопінг.