Верхній одяг на осінь та зиму: трендові речі, які мають бути у вашому гардеробі

Верхній одяг має вирішальне значення у формуванні наших образів. Та часом знайти щось для себе стає справжнім фешн-завданням. Щоб ви не губилися серед всього різноманіття вбрання, ми вирішили скоротити ваші пошуки, розповівши про кілька головних та бажаних речей серед верхнього одягу на осінньо-зимовий сезон.

Листопад є доволі холодним місяцем, тому радимо вже відкласти шкіряні куртки й легенькі бомбери та обрати їм на заміну теплі варіанти вбрання, пише Lady 24.

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Верхній одяг на зиму має бути зручним, легким та універсальним. Міряти таке вбрання краще під теплий светр, аби ви зрозуміли, наскільки вам комфортно носити під низом в’язані речі.

Якщо ж у верхньому вбранні вам буде незручно, тоді обирайте інший фасон чи більший розмір, оскільки тут дуже важливо підібрати вбрання, яке ви залюбки будете одягати під будь-які багатошарові образи.

Пуховик

Об’ємний пуховик – це найпопулярніша річ для холодної пори року. Він має бути стильним, зручним та теплим. Перевагу віддавайте базовим кольорам або яскравим, якщо хочете виділитися.

Добре в зимові морози буде гріти натуральний пух, тому звертайте увагу на наповнювач. Добре теплоізоляцію зберігає синтетичний наповнювач, який є гарною альтернативою.



Модний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest

Дублянка

Вже багато сезонів коротка дублянка не сходить з модних радарів. Цього року магазини поповнилися коричневими, сірими та чорними дублянками, які мають неймовірний вигляд. Фасонів цього верхнього одягу є настільки багато, що кожна зможе віднайти річ для себе згідно з власних вподобань.

Якщо ж захочете додати у свій гардероб щось цікаве – обирайте довгу дублянку, яка виглядає набагато багатше та елегантніше.



Модний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest

Шуба

Цей елемент верхнього одягу надасть вашим образам нотку вишуканості. Шуби не лише красиво виглядають, але й добре зігрівають в морозяну погоду. У тренді цього року короткі шуби чи в довжині міді. Обирайте той варіант, який найбільше підходить до вашого стилю.



Модний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest

Пальто

Раніше пальто асоціювалося у нас лише з осінніми образами, втім багато брендів почали відшивати верхній одяг з теплими підкладками, тому їх сміливо можна носити в зимову пору. Обирати можете будь-який колір та фасон, однак ми радимо зупинитися на класичному чорному варіантів в довжині міді, яке є на піку популярності.



Модний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на осінь-зиму / Фото Pinterest

За бажанням, в гардероб можна додати ще теплі бомбери, шуби-халати чи короткі шуби з довгим ворсом. Також деякі модниці носять взимку верхній одяг та штани одного кольору й матеріалу, тому заради різноманіття можна спробувати ще й такий варіант.