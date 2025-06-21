Сандалі на літо, які будуть пасувати до всього: знайдено модне взуття

Найчастіше ми купуємо взуття чорного кольору, втім влітку є гарна альтернатива темним моделям – білі сандалі. Чорне взуття є практичним, втім білі сандалі теж є універсальні, та часто мають вишуканіший вигляд, ніж всі інші кольори.

Моделі в білому кольорі надають образу справжнього літнього настрою, тож їх можна носити з будь-якими відтінками, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Білі сандалі належать до позачасових моделей, які присутні в моді кожного літа. Цього сезону їх стало трохи більше, оскільки чимало модниць доповнюють білим взуттям свої аутфіти.

Модниці довершують свої виходи білими спідницями, бермудами, модними штанами Аладдінами, сукнями, сорочками та базовими лжинсами.

Потенційною проблемою може бути лише те, що білому взуттю доведеться приділити більше уваги, ніж моделям інших кольорів, тому варто постійно за ними доглядати, щоб вони мали належний вигляд. Рекомендуємо носити завжди з собою вологі серветки, оскільки біле взуття має гарний вигляд тоді, коли воно бездоганно чисте.

Влітку можна носити сандалі на плоскій підошві, мюлі на підборах, босоніжки, шльопанці на танкетках або туфлі-човники. Гарно виглядає біле взуття з чорним вбранням, адже створює красивий контраст. Для стилізації монохромних образів, доповнюйте білими моделями сукні, сорочки, лляні костюми та інше вбрання.

На своєму прикладі модниці вже встигли продемонструвати багато образі на основі білого взуття, які можуть вам сподобатися та стати натхненням для повторення.

Щоб вдало довершити літні образи, рекомендуємо придивитися до трендових аксесуарів на літо, які вже активно носять модниці.