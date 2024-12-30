У якому кольорі зустрічати Новий рік 2025: відтінки, які притягують гроші та кохання

Наближається Новий рік, тому вже остаточно пропонуємо зупинити свій вибір на певному вбранні, яке ви одягнете в новорічну ніч. У модному світі немає заборон на кольори, але згідно з китайськими повір’ями, на відтінок одягу треба звертати увагу всім, хто хоче задобрити тотемну тварину року та привернути в життя позитивні події.

Символом 2025 року є Зелена Дерев'яна Змія, пише 24 Канал. Доречними виявляється у виборі вбрання ті кольори, які подобаються покровительці року.

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У яких кольорах зустрічати Новий рік 2025

Сама назва символу 2025 року за китайським календарем говорить сама за себе. В новорічну ніч повинні бути кольори в одязі, які схожі на кору та головний колір свята – зелений. Та окрім цих найважливіших відтінків, є ще кілька речей в певних тонах, які ідеально підійдуть для зустрічі Нового року.

Головний колір – зелений

Обирайте для себе не лише виключно зелений, але й всі можливі його відтінки. Жінок, які зустрінуть Новий рік у зеленій сукні чекає успіх, гармонія у житті, процвітання та духовний зріст. Зелене вбрання наблизить вас до мудрості Зеленої Змії, тож 2025 рік стане в рази успішнішим, ніж попередній.

Золотистий

З року в рік дівчата та знаменитості не уявляють новорічної ночі без сукні в золотистому відтінку. Таке плаття символізує багатство, успіх та просунення в кар’єрі. Вбрання в золотистих тонах варто обирати всім, хто хоче збільшити свій прибуток в новому році.

Коричневий

Цей вишуканий та строгий колір підійде для жінок після 30 років, які зосереджені на сім’ї, нерухомості та стабільності. Колір плаття чи костюма подарує вам впевненість в собі та віру у власні сили, а правильно підібраний відтінок вбрання на Новий рік подарує підтримку покровительниці року.

Срібний

Металевий відтінок є таким же вишуканим в новорічну ніч, як і золотисті тони. Він символізує мудрість та здатен привернути в життя фінансовий потік. Робіть ставку в новорічну ніч на речі з лелітками та камінцями.

Кремовий

На Новий рік обирайте плаття чи костюм у білому, кремовому чи масляно-жовтому відтінку, який відповідає за розкіш. Вбрання в цьому кольорі здатне привернути в життя любов та чисте кохання з першого погляду.